Tom Holland y Andrew Garfield son captados juntos en una fiesta. ¿Será la confirmación del Spiderverse?

Para sorpresa de todos los actores Tom Holland y Andrew Garfield al fin se dejaron ver juntos, luego de que ambos asistieron al evento el Hombre del año organizado por la revista GQ en West Hollywood.

Ante esto los fans de Spiderman desataron de nuevo los rumores del spiderverse , con la posible participación de Andrew Garfield en la próxima película del arácnido ‘Spider-Man: No Way Home’.

Tom Holland y Andrew Garfield son captados juntos (Twitter)

Luego de que a los dos actores se les pudo ver muy contentos saludandose muy felices ante su encuentro, además de que posaron en varias fotos, quedando el registro de las imágenes que pronto se han viralizado.

Incluso en una imagen que ha circulado en Twitter se puede ver a Tom Holland y Andrew Garfield posar ante la cámara con el cantante Lil Nas X, quien también estuvo en la fiesta.

Tom Holland y Andrew Garfield son captados juntos (Twitter)

Y en una más de esas imágenes se puede ver a Tom Holland abrazando efusivamente a Andrew Garfield, como todo un fan de su antecesor en el papel de Spider-Man.

Tom Holland y Andrew Garfield son captados juntos en una fiesta (Twitter)

Las redes sociales se vuelven locas al ver juntos a Tom Holland y Andrew Garfield

Las redes sociales se vuelven locas al ver juntos a Tom Holland y Andrew Garfield, como era de esperarse los rumores se volvieron a desatar, porque la esperanza muere al último.

Luego de que los actores se les viera juntos y como muy buenos amigos, los cibernautas se mostraron más que emocionados y volvieron a especular sobre la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Entre los comentarios que han circulado los fans han dicho que es más que evidente la buena relación que tiene Andrew Garfield y Tom Holland, la que seguramente nació durante las grabaciones de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Otros más se han preguntado dónde está la otra pieza clave que falta para completar el spiderverse, asegurando que falta muy poco para ver a Tobey Maguire.

Y aunque hasta ahora no hay nada confirmado, los fans tendrán que esperar un poco más para ver si ‘Spider-Man: No Way Home’ cumple su sueño al tener a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland