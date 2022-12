Tom Hanks regresa al cine con una interesante película que protagoniza con una muy querida actriz mexicana, famosa por su participación en la serie Club de Cuervos, de Netflix: Mariana Treviño Ortiz.

La nueva película de Tom Hanks lleva por nombre A Man Called Otto, (Un vecino Gruñón, en Latinoamérica) y es ideal para ver en familia durante las celebraciones navideñas.

¿Qué historia cuenta Un vecino Gruñón?, ¿cuáles son los personajes de Tom Hanks y la actriz mexicana Mariana Treviño?, ¿cuándo se estrena la esperada cinta? Aquí te lo contamos todo.

Tom Hanks en Un vecino gruñón (Sony)

¿De qué trata Un vecino Gruñón, la nueva película de Tom Hanks y Mariana Treviño?

A Man Called Otto o Un vecino Gruñón, es una película dirigida por Marc Foster, en la que Tom Hanks interpreta a Otto, un hombre gruñón y cascarrabias que sólo ve el peor lado de la vida tras la muerte de su esposa Sonya.

Las cosas cambian para Otto (Tom Hanks) cuando una familia joven se muda al otro lado de su calle y se ve forzado a establecer una relación cordial con la ingeniosa madre embarazada Marisol (interpretada por Mariana Treviño) y sus hijas.

Pese a la resistencia de Otto, Marisol lo empuja a ver el lado bueno de las cosas, convirtiéndose poco a poco en una buena amiga.

Un vecino Gruñón tuvo su primer proyección oficial el lunes 9 de diciembre, logrando captar la atención de críticos y votantes de los premios Oscar, pese a que no había sido considerada como aspirante a los codiciados galardones.

¿Tom Hanks sumará su séptima nominación al Oscar con Un vecino gruñón?

De acuerdo con el sitio especializado Variety, esto ha sido posible gracias a la actuación de Tom Hanks, quien podría sumar su séptima nominación a la estatuilla dorada como Mejor Actor principal.

La película también destaca por la participación de la actriz mexicana Mariana Treviño, que se roba múltiples escenas , aportando una energía y un carisma innegables a la película, según Variety.

¿Mariana Treviño tiene oportunidad de ganar una nominación al Oscar como mejor actriz secundaria? El portal lo plantea muy difícil.

Y es que, la categoría se la pelearían actrices de renombre como Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”), Jessie Buckley (“Women Talking”) y Jamie Lee Curtis (“Everything Everywhere All at Once”), que han dominado la conversacion.

Un vecino Gruñón llegará a los cines de México el próximo domingo 25 de diciembre .