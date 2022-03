Tom Cruise habría firmado con Marvel para un proyecto nuevo

Los rumores acerca de la llegada de Tom Cruise a Marvel vuelven a sonar fuerte, ahora de acuerdo a Giant Freaking Robot, el actor habría firmado para un nuevo proyecto con los estudios.

Supuestamente, el personaje de Tom Cruise sería introducido en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, para después pasar a la galería principal del Marvel.

De acuerdo con el medio, Tom Cruise tendría un contrato de varias apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel, además de una posible película en solitario.

Tom Cruise en 'Misión Imposible 7' (@missionimpossible / Instagram)

Eso sí, hay que señalar que no se menciona el nombre de este aparente nuevo proyecto de Marvel con Tom Cruise como protagonista, aunque se aprovecharía del concepto del multiverso.

Como con rumores anteriores, recomendamos a los fans tomar con calma este tipo de reportes hasta que Marvel o el mismo Tom Cruise den una declaración al respecto.

Aunque hay que señalar que Giant Freaking Robot tiene buena reputación con este tipo de información no oficial.

¿Tom Cruise será Superior Iron Man en Marvel?

Desde hace ya varios meses se vienen oyendo versiones de la llegada de Tom Cruise a Marvel, no sólo eso, hay quienes aseguran que será una nueva versión de Tony Stark.

Ahora que se explorará el multiverso, se cree que Tom Cruise interpretará al Superior Iron Man, una de las muchas versiones del personaje que Marvel ha desarrollado en sus cómics.

De hecho, podemos ver brevemente a Superior Iron Man en el tráiler de ‘Doctor Stranger in the Multiverse of Madness’, aunque no se muestra el rostro de Tom Cruise.

Superior Iron Man (Marvel Comics)

Algo a señalar es que antes de Robert Downey Jr., Marvel le ofreció el papel de Tony Stark a Tom Cruise; sin embargo, este lo rechazó por razones personales.

Este hecho le da más vida al rumor de Tom Cruise como Superior Iron Man en Marvel, pues se jugaría con la posibilidad de lo que hubiera sido el actor como Tony Stark.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará el 6 de mayo de 2022. Estaremos al pendiente de cualquier nueva información relacionada.

Con información de Giant Freaking Robot.