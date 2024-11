Ante la lamentable muerte de Liam Payne, fans pidieron el regreso de This is Us de One Direction en Cinépolis.

Tener This is Us de One Direction en Cinépolis era como una manera de hacerle un homenaje a Liam Payne.

Es por ello que se le pidió a la exhibidora que hiciera todo lo posible por traerla de regreso, sobretodo ahora que se han dado muchos reestrenos de películas y documentales de hace varios años.

Bueno, la empresa escuchó a fans y tendrá una vez más en pantalla grande el documental, como una manera de recordar al cantante tras su muerte.

This is Us de One Direction en Cinépolis (TriStar Pictures)

¿Cuándo se reestrena This is Us de One Direction en Cinépolis?

De acuerdo con el promocional lanzado en redes sociales, This is Us de One Direction en Cinépolis estará de nuevo en cines el 19 de diciembre de 2024.

No se ha mencionado si This is Us de One Direction en Cinépolis solo estará disponible ese día o su exhibición se extenderá por un fin de semana, por lo menos.

De igual manera no se han revelado los cines en los que se proyectará el documental de 2013; sin embargo, es posible que solo esté en las salas de las ciudades más importantes del país.

Recordemos que los reestrenos por lo general tiene un alcance limitado, a pesar del interés del público.

This is Us de One Direction en Cinépolis (Cinépolis)

¿Habrá preventa de This is Us de One Direction en Cinépolis?

Otra cosa que no se mencionó es si habrá una preventa para This is Us de One Direction en Cinépolis.

No obstante, es casi un hecho que habrá preventa de This is Us de One Direction en Cinépolis, pues ya es algo casi obligado para este tipo de proyecciones.

Es probable que se anuncie la venta de boletos en los primeros días de diciembre; además de darse el resto de la información relacionada al reestreno.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto que se haga del reestreno de This is Us de One Direction en Cinépolis.

Con información de Cinépolis.