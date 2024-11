Fans de Daft Punk atentos, pues la película animada del dúo francés Interstella 5555 llegará a las salas de cine de la cadena Cinépolis.

Función exclusiva de Interstella 5555, la película animada de Daft Punk que solo llegará con una sola fecha.

Y que será especial, pues se trata de la versión remasterizada en 4K de la obra maestra Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.

Así que atentos que aquí te traemos el precio de boletos y fecha de preventa para la película animada Interstella 5555 de Daft Punk en Cinépolis.

Interstella 5555 en Cinépolis: Precio de boletos y fecha de preventa para la película animada de Daft Punk (Toei Animation)

¿Cuándo podrás ver Interstella 5555, la película animada de Daft Punk en Cinépolis?

El estreno de Interstella 5555, la película animada de Daft Punk será de manera mundial para los fans en más de 800 cines, en 40 países; y en México llegará a Cinépolis.

Con ello, el estreno de Interstella 5555, la película animada de Daft Punk en Cinépolis será el próximo 12 de diciembre de 2024.

Preventa de boletos para Interstella 5555, la película animada de Daft Punk ya arrancó en Cinépolis

Fans corran desde ya pues la preventa de boletos para Interstella 5555, la película animada de Daft Punk ya arrancó en Cinépolis desde este miércoles 13 de noviembre.

¿Precio de boletos para Interstella 5555, la película animada de Daft Punk en Cinépolis?

El precio de boletos para Interstella 5555, la película animada de Daft Punk en Cinépolis es de 110 pesos.

¿De qué trata Interstella 5555, la película animada de Daft Punk en Cinépolis?

Interstella 5555, la película animada de Daft Punk en Cinépolis es la cinta creada por el dúo de música electrónica para su álbum Discovery de 2001.

Trabajo que tuvo la dirección de Kazuhisa Takenouchi conocido por dirigir episodios de Dragon Ball Z, con la supervisión del animador Leiji Matsumoto de Space Battleship Yamato y producida por el estudio Toei Animation.

Esta película se centra en una banda alienígena que es secuestrada por un humano con oscuras intenciones, mientras que su historia es sin diálogos.

Por lo que historia de Interstella 5555, la película animada de Daft Punk transcurre en los 14 exitosos del álbum, con temas como: