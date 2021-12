¿Qué actores salen en ‘The Northman’? Se ha revelado su primer tráiler con Björk y Anya Taylor-Joy, pero la lista es larga.

El cineasta Robert Eggers, después del éxito de sus films ‘El faro’ y ‘La bruja’, vuelve a la pantalla grande con ‘The Northman’.

Así lo dio a conocer con la liberación del tráiler de ‘The Northman’, que nos muestra una historia de traición familiar, venganza y combates épicos.

Este primer tráiler de ‘The Northman’ fue muy grato para las audiencias que pudieron observar la participación actoral de la cantante Björk.

Björk en la película The Northman (Focus Features / YouTube)

Artista que no desconoce la actuación, ya que también ha participado en la película ‘Dancer in the Dark’, donde obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

En ‘The Northman’, Björk aparecerá como una hechicera, la cual tiene un look muy oscuro y tétrico.

Asimismo, otra de las grandes sorpresas de ‘The Northman’ fue la aparición de Anya Taylor-Joy como una bruja que rompe la mente de las personas.

El crecimiento de Anya Taylor-Joy como actriz no ha dejado de crecer en fama y popularidad desde sus actuaciones en la ‘ Last Night in Soho ’ y la serie de Netflix: ‘ Gambito de dama ’.

Alexander Skarsgard y Anya Taylor-Joy en la película The Northman (Focus Features / YouTube)

¿Qué otros actores salen en ‘The Northman’?

El elenco de ‘The Northman’, además de Björk y Anya Taylor-Joy, estará conformado por los actores:

Alexander Skarsgård

Nicole Kidman

Willem Dafoe

Ethan Hawke

Claes Bang

Ralph Ineson

Kate Dickie

Murray McArthur

Ian Gerard Whyte

¿De qué tratará The Northman? Película donde actúa Björk y Anya Taylor-Joy

‘The Northman’ será una película que nos hablará de un príncipe nórdico (Alexander Skarsgård) , quien buscará venganza por la trágica muerte de su padre, el rey Aurvandil.

Esta película estará ubicada en la Islandia del siglo X, un lugar dominado por reyes.

En ese contexto, el príncipe luchará por redimir y recuperar el trono que le fue arrebatado a su familia.

Escena de The Northman (Focus Features / YouTube)

El guion de esta historia fue escrito por el propio Robert Eggers y su escritor de cabecera, el poeta islandés Sjón Sigurdsson.

Se sabe que ‘The Northman’ se estrenará en México el próximo 21 de abril de 2022 en salas de cin e .

Sin duda, ‘The Northman’ dará mucho de qué hablar por el elenco que reúne y la historia emocionante que contará.