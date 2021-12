‘The Batman’: Matt Reeves asegura que se inspiró en Kurt Cobain para la versión de Robert Pattinson, según reveló en una entrevista.

La nueva edición de la revista Empire ha llegado y, con ello, una nueva entrevista con el director de ‘The Batman’, Matt Reeves.

De acuerdo al director, él se inspiró en Kurt Cobain, cantante, guitarrista y líder de la agrupación Nirvana para crear su propia versión de Bruce Wayne, bajo la actuación de Robert Pattinson.

“Cuando escribo, escucho música y cuando escribía el primer acto puse ‘Something in The Way’ de Nirvana. Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se había convertido en una persona solitaria. Así que comencé a hacer la conexión con Last Days de Gus Van Sant y la idea que está en la versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en este tipo de mansión deteriorada”

Matt Reeves