Anya Taylor-Joy luce espectacular vestido dorado en la premier de “Last Night in Soho”, la cual tuvo lugar en Los Ángeles en el recién inaugurado auditorio del museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La joven actriz, quien recientemente fue nombrada la nueva embajadora de la casa de modas Dior, Anya Taylor-Joy se presentó a la premier deslumbrando a todos con un vestido dorado de la maison francesa.

La bella actriz eligió un vestido largo de Dior con un escote profundo y abierto en V y de espalda abierta, con corte backless plisado, como accesorio usó un collar de esmeraldas de Tiffany & Co., para completar este glamouroso look Anya Taylor-Joy llevo un delicado maquillaje marrón con tintes dorados y labios nude.

Con esto Anya Taylor-Joy no solo ha demostrado que se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de la industria cinematográfica, sino también en una diosa de las alfombras rojas.

Anya Taylor-Joy protagoniza “Last Night in Soho”

Anya Taylor-Joy protagoniza “Last Night in Soho”, sin duda es la actriz del momento y en esta ocasión la veremos en la pantalla grande protagonizando la cinta, bajo la dirección del director inglés Edgar Wright conocido por las películas Scott Pilgrim vs. the World y Baby Driver.

Esta historia de terror y misterio narrará cómo Ellie quien es interpretado por Thomasin McKenzie conocida por Jojo Rabbit, sueña con convertirse en modista, pero en su camino los misterios se harán presentes.

Luego de entrar a una escuela de modas en Soho, Ellie logrará viajar a la década de 1960, tras conectarse con Sandy personaje interpretado por Anya Taylor-Joy, una cantante que murió misteriosamente y la perseguirá hasta que resuelva los misterios que la envuelven.

“Last Night in Soho” está protagonizada por Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie, además cuenta con las participaciones de Matt Smith, Diana Rigg y Terence Stamp, estará disponible en todas las salas de cine de México el próximo jueves 28 de octubre.