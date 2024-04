¿Fan de The Idea of You? Te decimos cuándo y dónde ver la película ‘La idea de ti’ de Anne Hathaway.

Una de las cintas del género comedia romántica más esperadas de esta temporada cinéfila, sin duda alguna es The Idea of You, de Michael Showalter, de 53 años de edad.

La nueva producción estelarizada por Anne Hathaway -de 41 años de edad- ha generado altas expectativas gracias a sus buenas críticas.

Si tú eres de los que quiere disfrutar de La idea de ti, a continuación te contamos cómo verla.

La idea de ti, la nueva película romántica de Anne Hathaway (Especial )

The Idea of You: ¿Cuándo y dónde ver la película ‘La idea de ti’ de Anne Hathaway?

La película The Idea of You (La idea de ti) ya tiene fecha de estreno oficial.

Será a partir del próximo jueves 2 de mayo cuando conozcamos el nuevo trabajo actoral de Anne Hathaway.

Cabe mencionar que esta cinta llegará de manera directa a plataformas de streaming para las audiencias.

El servicio de entretenimiento que alojará The Idea of You en su catálogo para verla es Amazon Prime Video.

Así que ya no tienes pretexto para disfrutar de esta producción que ha sido destacada por la crítica por sus actuaciones y su trama que cuenta con momentos divertidos.

The Idea of You, la nueva película de Anne Hathaway (Especial)

¿De qué trata la película The Idea of You de Anne Hathaway?

The Idea of You, la nueva película de Anne Hathaway, se basa en la novela homónima de la escritora Robinne Lee, de 49 años de edad.

Se centra en Solène (Anne Hathaway), una madre divorciada de 40 años, que viaja con su hija a Coachella, después de que su padre le cancelara.

En esa travesía, nuestra protagonista tiene un romance con Hayes Campbell, de 24 años.

Él es el cantante principal de August Moon, una de la bandas más populares que existen.

Además de Anne Hathaway, el elenco de La idea de ti está compuesto por:

Nicholas Galitzine, de 29 años de edad

Perry Mattfeld, de 29 años de edad

Reid Scott, de 46 años de edad

Annie Mumolo, de 50 años de edad

Ella Rubin, de 22 años de edad

Raymond Alexander Cham Jr., de 27 años de edad