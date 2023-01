The Flash y Ezra Miller vuelven a ser noticia, esto luego que el actor se declarara culpable del cargo de robo y allanamiento en la corte de Bennington, Vermont, Estados Unidos.

Cambiando su declaración inicial; pero al mismo tiempo, evitando la cárcel y la posible sentencia de 26 años, lo cual es una gran ventaja para Ezra Miller luego de todo lo sucedido.

Aunque aún no queda todo resuelto para la estrella de The Flash, poco a poco va saliendo de los problemas en que se metió durante 2022, pues otros dos cargos le fueron retirados.

Ahora la pena máxima que alcanzaría Ezra Miller es de 89 a 90 días de sentencia suspendida, un año de libertad condicional y 500 dólares de multa, unos 9300 pesos.

Ezra Miller (@ezramillerflash/Instagram)

¿Qué sucederá con The Flash tras declararse culpable Ezra Miller?

Hasta el momento Warner Bros. Discovery no ha hecho una declaración al respecto de Ezra Miller ni lo que sucederá con The Flash.

Sin embargo, todo indica que los planes con The Flash siguen en pie; la película llegará a cines en junio de este 2023 con el primer tráiler estrenándose el 12 de febrero durante el Super Bowl.

Si Warner Bros. Discovery se mantuvo firme con The Flash en el punto álgido de la polémica con Ezra Miller, ahora que las cosas se están resolviendo es poco probable que den marcha atrás.

Principalmente porque la cancelación de la película implicaría una pérdida millonaria para el estudio, que actualmente está buscando hacerse de capital por todos los medios posibles.

The Flash con Ezra Miller adelanta su estreno en 2023 (Warner Bros)

¿Ezra Miller participará en la promoción de The Flash?

Ahora bien, lo que parece poco probable (aunque no lo descartemos) es que Ezra Miller forme parte de la promoción de The Flash; es decir, que el actor dé entrevistas y haga apariciones públicas.

En primer lugar porque sería un problema de relaciones públicas para Warner Bros. Discovery, esto a pesar de que Ezra Miller sea el protagonista de The Flash y tenga tres papeles importantes en la película.

A pesar de todo, la polémica con Ezra Miller sigue caliente a nivel mediático y con los fans, por lo que tenerlo dando declaraciones y mostrándose como si no hubiera pasado nada no sería lo más adecuado.

En segundo lugar debemos de tomar en cuenta la sentencia dictada al declararse culpable, la cual impediría a Ezra Miller viajar, a riesgo de violar su libertad condicional.

El actor no podría hacer giras de prensa por cuestiones legales, sobretodo si el caso aún no se resuelve del todo para el estreno de The Flash.

Ezra Miller como The Flash (Warner Bros. Pictures)

Con información de BBC.