Durante la presentación de Warner Bros. Discovery de este 4 de agosto de 2022, David Zaslav también habló un poco del futuro de las películas de DC Comics, principalmente de The Flash.

Sin mencionar los escándalos de Ezra Miller, el presidente de Warner Bros. Discovery confirmó que The Flash no será cancelada y mantiene su estreno para 2023.

Esto es algo que la productora de la película, Barbara Muschietti, había adelantado en días anteriores al darse la cancelación de Batgirl.

Ezra Miller como Barry Allen 'The Flash' (Warner Bros)

David Zaslav mencionó que ya vieron la película de The Flash y consideran que es bastante buena, teniendo una recepción positiva en todas las funciones de prueba que han tenido.

Asimismo, confirmó que Black Adam y Shazam! Fury of the Gods también cuentan con su aprobación, por lo que no parece que vaya a haber cambios en sus fechas de estreno o cancelaciones.

No obstante, habrá que ver si no le hacen algunos cambios a The Flash tomando en cuenta la mala prensa de Ezra Miller y el nuevo rumbo de la franquicia.

Se comenzará un nuevo plan de 10 años con las películas de DC

Junto al anunció del estreno de The Flash, David Zaslav dio a conocer que iniciarán un nuevo plan de 10 años con las películas de DC, con el fin de (por fin) asegurar una continuidad.

Este nuevo DCEU tendrá varias diferencias en la manera en que se harán las películas, pues se priorizará la calidad sobre la cantidad; es decir, sólo se aprobarán obras que tengan un estándar alto.

No se sabe si este nuevo DCEU empezará con The Flash, como era la idea de la anterior administración; no obstante, se dejó en claro que la prioridad serán las películas basadas en los personajes principales de DC.

DCEU (Warner Bros)

Estamos hablando del propio Flash, Aquaman, Linterna Verde, Superman, Batman y Mujer Maravilla, con prioridad en la denominada “Trinidad de DC”.

Para asegurar el éxito, además de hacer producciones de calidad, se tomará como ejemplo lo hecho por Kevin Feige en Marvel; todo indica que Alan Horn será el encargado de este nuevo universo.

Eso sí, David Zaslav dejó en claro que no le importa que desarrollar una película tome mucho tiempo, siempre y cuando se asegure un buen producto.

Con información de Warner Bros. Discovery.