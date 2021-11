Taylor Swift estrena ‘All Too Well: The Short Film’ un cortometraje escrito y dirigido por ella basado en la canción del mismo nombre.

El cortometraje está protagonizada por Sadie Sink, Dylan O’Brien y Taylor Swift; este tiene una duración de 14 minutos con 55 segundos.

Taylor Swift ‘All Too Well: The Short Film’ (Captura de pantalla)

Taylor Swift ‘All Too Well: The Short Film’

Como parte del lanzamiento de su segundo álbum regrabado ‘Red’, su cuarto álbum, Taylor Swift lanzó un cortometraje basado en la canción “All Too Well”.

El cortometraje dijo Taylor Swift durante la premier en vivo “es como un video musical con esteroides que se encuentra con una película de Noah Baumbach.”

Y es que el cortometraje está hecho con la versión extendida de 10 minutos de All Too Well, una pista adicional en el disco regrabado de Taylor Swift.

Taylor Swift 'All Too Well' (captura de pantalla)

A lo que cabe mencionar, el cortometraje de Taylor Swift no contiene diálogos más que en una escena en donde la pareja principal pelea.

Taylor Swift aparece al final siendo ella la versión adulta que escribió una novela llamada “All Too Well” basada en la relación vista a lo largo del cortometraje.

A la premier en vivo del cortometraje los fanáticos de Taylor Swift asistieron vestidos de color rojo y con un paquete de pañuelos.

Y es que esta canción de Taylor Swift es una de las conmovedoras y favoritas de sus seguidores desde el 2012, año en que se estrenó el álbum Red.

Fanáticos responden a cortometraje de Taylor Swift

Este 12 de noviembre del 2021 se estrenó el cortometraje de Taylor Swift ‘All Too Well: The Short Film’ y en redes sociales este ya es tendencia.

Y es que a menos de una hora de haberse estrenado en el canal de YouTube de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift este logró el millón de reproducciones.