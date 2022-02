Jake Gyllenhaal habla por primera vez sobre Taylor Swift y revela si sus canciones hablan de él durante una entrevista.

Durante una entrevista para la revista Esquire , Jake Gyllenahaal rompió el silenció y habló por primera vez de la polémica en torno al álbum de Taylor Swift ‘Red’.

Esto tras su reedición y el lanzamiento del corto ‘ All Too Well ’ de Taylor Swift pues los fans aseguran que habla de la relación que mantuvo con Jake Gyllenhaal entre 2010 y 2011.

Jake Gyllenhaal no está resentido con Taylor Swift

Por primera vez, Jake Gyllenhaal, quien mantuvo una relación con Taylor Swift, habló sobre la polémica en torno a las canciones de la cantante y si es que estas hablan de él.

Jake Gyllenhaal reveló que no se siente resentido con Taylor Swift pese a que tuvo que desactivar los comentarios en sus redes sociales, especialmente en Instagram.

Y es que, tras el lanzamiento de ‘Red (Taylor’s Version)’ y el estreno del cortometraje ‘All Too Well’, las redes sociales del actor de Hollywood se llenaron de comentarios negativos hacia él.

No obstante, Jake Gyllenhaal aseguró que la canción de ‘All Too Well’ no tiene nada que ver con él pues aseveró que es una expresión de Taylor Swift sobre la relación con sus fans.

“‘All Too Well’ no tiene nada que ver conmigo. Se trata de su relación con sus fans. Es su expresión. Los artistas se inspiran en sus experiencias y no estoy enojado con ella.” Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal (Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto / Image Press Agency via Reuters C)

Jake Gyllenhaal hizo un llamado a detener el acoso cibernético

Jake Gyllenhaal, quien fuera pareja de Taylor Swift entre 2010 y 2011, recibió una ola de comentarios negativos en sus redes sociales, lo cual hizo que el actor desactivara los comentarios.

Es por eso que, durante una entrevista y al hablar de las canciones de Taylor Swift y si sobre estas hablan de él, hizo un llamado a detener el acoso cibernético.

“Creo que es importante, cuando los seguidores se vuelven rebeldes, que sintamos la responsabilidad de que sean civilizados y no permitan el acoso cibernético en nombre de uno” Jake Gyllenhaal

Cabe recordar que, Taylor Swift nunca ha declarado que las canciones en su álbum ‘ Red ’ y en especial la canción ‘ All Too Well ’ hablen de él.

Pero los fans se han basado en los tiempos que transcurrió la relación y la salida del álbum además de que, en el corto ‘All Too Well’, la canción muestra los problemas de una relación por la diferencia de edades.