Paramount dio a conocer que Matt Shakman ya no estará a cargo de la dirección de Star Trek, esto debido a problemas de agenda con el creativo.

A través de un comunicado, Paramount agradeció a Matt Shakman por su tiempo en el proyecto de Star Trek y le deseó buena suerte en sus próximas empresas.

Esto tomó por sorpresa a muchas personas, tomando en cuenta que Star Trek de Paramount ya cuenta con un guión terminado y sólo faltaba decidir el inicio de grabación.

Star Trek (Paramount Pictures)

Aún así, Paramount espera encontrar un nuevo director pronto, pues la fecha de estreno de Star Trek se mantiene para el 22 de diciembre de 2023, es decir, en año y medio.

En ese sentido, el nuevo director o directora de Star Trek debería de iniciar la filmación del proyecto en este fin de 2022 para asegurar una buena producción.

A señalar que hasta donde se sabe, esta película de Star Trek sería una secuela de la trilogía más reciente y no un reboot, como se había manejado anteriormente.

¿Qué tiene que ver Los 4 Fantásticos con el director de Star Trek?

Si bien no hay nada confirmado, versiones apuntan que la salida de Matt Shakman de Star Trek se debe este está en pláticas para dirigir la nueva película de Los 4 Fantásticos.

De hecho, hay quienes aseguran que Matt Shakman será presentando en D23, junto al elenco de Los 4 Fantásticos, haciendo oficial su llegada al MCU.

Es decir, Matt Shakman habría preferido dirigir Los 4 Fantásticos a Star Trek, presumiblemente por el renombre que tiene actualmente el universo de Marvel.

Los 4 Fantásticos (Marvel)

Reiteramos, estos son solos rumores; pero la inesperada salida de Matt Shakman de Star Trek le daría algo de razón a las especulaciones.

Ahora, no hay que perder de vista que a inicios de 2022, se manejó que Jon Watts, de Spider-Man: No Way Home, sería quien estaría detrás de Los 4 Fantásticos.

D23 se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre de 2022; será en ese momento cuando sepamos si lo anterior resulta ser verdad.

Con información de Deadline.