Un nuevo rumor apunta a que el actor John Krasinski ya no sería Reed Richards en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ni el Los Cuatro Fantásticos.

John Krasinski como parte de Los Illuminati, fue una de las grandes sorpresas que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ que trajo para los fans, quienes habían propuesto al actor de The Office para el papel.

Según rumores de Geekosity , John Krasinski ya no regresaría como Reed Richards para el UCM -también conocido como Mr. Fantastic-, ya que, en una filtración del supuesto cast de los Cuatro Fantásticos, su nombre no figura.

Entre los nombres del supuesto cast para Los Cuatro Fantásticos del UCM aparecen Rudy Pankow como la Antorcha Humana y Elizabeth Lail como Sue Storm.

Por lo que, al ser actores jóvenes, Marvel Studios también estaría buscando actores de edades similares para Reed Richards y La Mole.

John Krasinski como Reed Richards fue a petición de los fans, revela Sam Raimi

Nuevos rumores sobre el papel de John Krasinski como Reed Richards han puesto en duda su permanencia para el UCM y Los Cuatro Fantásticos.

Y es que, a partir de las declaraciones de Sam Raimi, estos rumores -aunados con las supuestas filtraciones-, han hecho preocupar a los fans de John Krasinski.

En las nuevas declaraciones de Sam Raimi, director de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, aseguró que la elección de John Krasinski como Reed Richards fue a petición de los fans.

“Es muy divertido que Kevin Feige haya elegido a John Krasinski porque los fanáticos soñaban con quien sería Reed Richards perfecto. Y debido a que este es un universo alternativo, creo que Kevin dijo: ‘Hagamos realidad ese sueño’. Siempre he disfrutado mucho todas sus actuaciones.” Sam Raimi

Las declaraciones han preocupado a los fans pues, al confirmar que John Krasinski solamente fue una variante de Reed Richards, cabe la posibilidad de que el actor no quede como la versión del personaje principal.

Es decir que John Krasinski pudiera no regresar como Reed Richards para la película de Los Cuatro Fantásticos.

Aunque según insiders, Marvel aún está analizando si dejar a John Krasinski como el Reed Richards del universo principal del UCM.

John Krasinski como Reed Richards (Marvel Studios )