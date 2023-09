Spider-Man No Way Home no está en Disney+. Acá te decimos dónde verla en streaming.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) puede disfrutarse en la plataforma Disney+, a excepción de una película: Spider-Man No Way Home de 2021.

La exitosa cinta que reúne a tres generaciones de Hombre Araña, no se encuentra disponible en Disney+ por una poderosa razón.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

¿Por qué Spider-Man No Way Home no está en Disney+?

El motivo por el cual Spider-Man No Way Home no se encuentra en el catálogo de Disney+ tiene que ver con que no es una obra propiedad en su totalidad de la empresa del ratón.

Spider-Man No Way Home es una producción de Disney pero también de Sony, quien posee los derechos de distribución de la cinta estelarizada por Tom Holland-de 27 años de edad-.

'Spider-Man: No Way Home' (Sony)

Como sabemos, Sony tiene la batuta principal para decidir todo lo relacionado con Spider-Man, gracias a que cuenta con los derechos de explotación del personaje.

Actualmente, en Disney+, se puede ver únicamente Spider-Man: Far Home Home de 2019, segunda entrega de la trilogía donde aparece Mysterio.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony)

¿Dónde ver en streaming la película Spider-Man No Way Home?

Si quieres ver de nuevo Spider-Man No Way Home, tienes que saber que la plataforma de streaming que la tiene disponible y gratuita es: HBO Max.

En caso de que no estés suscrito a HBO Max, otras alternativas de pago para disfrutar de Spider-Man No Way Home son:

Amazon Prime Video

Google Play

Apple TV

Microsoft

Claro Video

Cabe destacar que en HBO Max podrás disfrutar de las dos versiones que existen de la película Spider-Man No Way Home.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

Es decir la versión que se exhibió en las salas de cine y la versión de Spider-Man No Way Home “extendida” que cuenta con 6 minutos más de metraje.

En esos 6 minutos extra pueden verse algunas interacciones entre los 3 Spider-Man: Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire o una escena adicional con Matt Murdock / Daredevil.

Ambas versiones de Spider-Man No Way Home, el usuario HBO Max puede verlas en los formatos UHD y 4K que tiene la mejor calidad.