‘Spider.Man: No Way Home’: Supuesto audio confirmaría presencia de Tobey Maguire

Una supuesta nueva filtración sobre la nueva película de ‘Spider.Man: No Way Home’ ha salido a la luz, misma que confirmaría la participación de Tobey Maguire.

No es un secreto que todo lo que rodea a ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha convertido en tema de interés, en especial luego de que se confirmara la apertura del Multiverso en Marvel, tal y como sucedió con la filtración de ‘Venom 2′.

Es por esto que, la posibilidad de ver reunidos a los tres actores que han interpretado a Spider-Man -Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland-, en ‘Spider-Man: No Way Home’ es algo que emociona a los fans.

Es por esto que supuestas fotos y videos se han filtrado asegurando la participación tanto de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’, aunque ambos lo han negado.

Audio revelaría interacción de Tobey Maguire cin Andrew Garfield y Tom Holland

Sin embargo, una nueva filtración ha llegado a redes: se trata de un supuesto audio en donde Tobey Maguire dice algunas líneas en ‘Spider-Man: No Way Home’.

En supuesto este diálogo en ‘No Way Home’, el Spider-Man de Tobey Maguire hablaría de que en su universo, el Doctor Octopus (Alfred Molina) está muerto.

Además, en el audio supuestamente filtrado con Tobey Maguire hablando, haría alusión a que los Spider-Man de Andrew Garfield y Tom Holland tienen disparadores artificiales mientras que, los de él son naturales.

Aunque no se sabe si el audio es real o no, muchos usuarios aseguran que se trata de un truco usado por computadora para emular la voz de Tobey Maguire.

Escena de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Tomada de video)

Andrew Garfield y Tobey Maguire siguen negando su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’

Sea como fuere, Tobey Maguire y Andrew Garfield se la han pasado negando su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’, pese a las supuestas fotos que rondan en Internet.

De hecho, recientemente se habría captado a Tom Holland junto a Tobey Maguire juntos en un bar, aunque de momento se desconoce el porqué o si esté relacionado con ‘Spider-Man: No Way Home’.