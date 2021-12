Mamá se formó para comprar boletos de “Spider-Man: No Way Home” y se ganó el corazón de las redes sociales recientemente.

El estreno de “Spider-Man: No Way Home” ha enloquecido a todos los usuarios de internet.

Pues Spider-Man es de los superhéroes favoritos de los jóvenes; además de que las teorías sobre la posibilidad de que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparezcan a lado de Tom Holland han cobrado cada vez más fuerza.

Reacciones al tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

Mamá se forma para comprar boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ para su hijo, mientras él está en clases en línea

Una mamá se formó para comprar boletos para el estreno de la película, “Spider-Man No Way Home” por su hijo, quien estaba en clases en línea. Justo así lo reveló ella misma.

“Spider-Man: No Way Home” se estrenará el próximo 15 de diciembre y la preventa de los boletos inició desde el pasado 29 de noviembre.

Desde entonces, las páginas de internet de los cines y las filas han estado repletas de los fans que no dudan en perderse del estreno de la tan esperada película.

Tom Holland y Zendaya (@tomholland2013 - Instagram)

Es por esto que una mamá decidió ir a formarse a la fila de un cine para obtener las entradas para su hijo, ganándose el corazón de los internautas gracias a su amoroso acto.

Es en un video que ha comenzado a viralizarse en redes sociales que se puede ver a como quien lleva la cámara va caminando a lado de la larga fila.

Entonces, se detiene con una mujer, quien aguarda pacientemente entre las demás personas formadas.

Así que se le pregunta si es fanática de Spider-Man.

Ante esto, ella contesta que no; sino que en realidad va a comprar los boletos para “Spider-Man: No Way Home” para su hijo.

Esto enterneció a la persona que estaba grabando, por lo que le habló directamente al hijo de la mujer, señalándole que la obedezca porque su mamá lo ama muchísimo.