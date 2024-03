Ryan Gosling cantó ‘I’m Just Ken’ en los Premios Oscar 2024 y lo hizo junto a Slash; sin duda fue la sorpresa de la noche.

Los Premios Oscar 2024 tuvo su momento musical preferido cuando Ryan Gosling -de 43 años de edad- quien hizo un gran performance a lado del guitarrista de Guns N’ Roses, Slash, de 58 años de edad.

Ryan Gosling interpreta I'm Just Ken en los Premios Oscar 2024 (KEVIN WINTER / Getty Images via AFP)

Esta canción se volvió polémica, luego de que Ryan Gosling fuera el único miembro del elenco de Barbie nominado a los Premios Oscar 2024.

Ryan Gosling y Slash hicieron una gran presentación en los Premios Oscar 2024

Billie Eilish -de 22 años de edad- le ganó a Ryan Gosling en la categoría de Mejor Canción y ambos dieron presentaciones musicales espectaculares.

Ryan Gosling inició su interpretación de ‘I’m Just Ken’ e inició su performance cantando detrás de Margot Robbie -de 33 años de edad- luciendo un traje rosa.

Ryan Gosling interpreta I'm Just Ken en los Premios Oscar 2024 (KEVIN WINTER / Getty Images via AFP)

El actor estaba dudoso en realizar esta presentación, pero todo le salió de maravilla e hizo cantar un pedazo de la canción a Greta Gerwig y Margot Robbie.

65 bailarines acompañaron a Ryan Gosling y el momento especial fue cuando Slash hizo un solo de guitarra.

Incluso Emma Stone -de 35 años de edad- cantó una pequeña frase: “So am i” y cuando recibió su premio a Mejor Actriz, confesó que mientras bailaba ‘I’m Just Ken se le rompió el vestido.

Usuarios de redes sociales celebraron la presentación de Ryan Gosling

La redes sociales se emocionaron por la presentación de Ryan Gosling y la aparición de Slash.

Usuarios de redes sociales aseguran que el show de Ryan Gosling fue tan divertido, que hasta él se quería reír.

Ryan Gosling interpreta I'm Just Ken en los Premios Oscar 2024 (KEVIN WINTER / Getty Images via AFP)

“Me gustaría seguir viendo los Oscar pero no puedo dejar de reproducir “I’m Just Ken” y “Fue tan bueno que no lo esperaba” fue algunos de los comentarios.

Sin duda, la interpretación de ‘I’m Just Ken’ de Ryan Gosling se llevó la noche de los Premios Oscar 2024 y la participación de Slash fue la “cereza del pastel”.