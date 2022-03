Sam Raimi quiere hacer una película de ‘Batman’, según ha revelado el director que está por estrenar ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Tras la salida de Scott Derrickson de la directiva de la secuela de Doctor Strange, Marvel Studios buscó a un director que tuviera conocimiento en el cine de superhéroes, siendo Sam Raimi el elegido.

Y tras la euforia que ha provocado la nueva película de Matt Reeves, ‘The Batman’ protagonizada por Robert Pattinson, ahora Sam Raimi ha expresado sus deseos por hacer una película propia del Caballero de la Noche.

“Siempre he amado a Batman. Si alguna vez viera la batiseñal en el aire, vendría corriendo.” Sam Raimi

Sam Raimi se sintió honrado por ‘Spider-Man: Ho Way Home’

Durante una entrevista con la revista Empire , Sam Raimi quien se ha encargado de dirigir la secuela de Doctor Strange, reveló sus deseos por hacer una película de Batman y como se sintió con ‘Spider-Man: No Way Home’.

Aunque mucho se ha especulado sobre ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness ’ a cual presumen, será igual o más grande que ‘Spider-Man: No Way Home’, Sam Raimi aseguró sentirse honrado.

Esto debido a que en ‘Spider-Man: No Way Home’ se incluyeron a los personajes de la trilogía original de Spider-Man.

La cual fue dirigida por el propio Sam Raimi antes de la unificación del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en 2002 .

Según ha revelado el director Sam Raimi, él se sintió honrado al ver que los personajes de sus películas de Spider-Man eran integrados al UCM en la nueva película junto con Tom Holland.

“Me sentí honrado. Es como si alguien dijera: ‘¿Conoces a tus viejos amigos que han fallecido? Hemos encontrado una manera de traerlos de vuelta por un breve tiempo’”. Sam Raimi

Spider-Man de Sam Raimi (Sony)

Se espera que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ rompa todos los records

Sam Raimi ha regresado a la acción luego de que en 2013 dirigiera ‘Oz The Great and Powerful’ y justamente lo ha hecho para la secuela de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Y aunque ha mencionado en una entrevista que le gustaría hacer una película de Batman tras el éxito de ‘The Batman’ con Matt Reeves, ahora se ha enfocado en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Que, como dato adicional, en nombre de Doctor Strange ya había sido mencionado en sus películas de Spider-Man desde el 2022.

La nueva película de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará el próximo 6 de mayo del 2022.