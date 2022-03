¿Confirman secuela de ‘The Batman’? El sitio ‘Rata Alada’ llega a su conteo final y esto es lo que aparece.

Muchos fans han quedado encantados con la nueva película de Matt Reeves, ‘The Batman’, y piden una secuela, la cual podría haberse confirmado hace unos momentos.

Y quienes ya han visto ‘The Batman’, sabrán que hacen referencia a una página web creada por The Riddler (Paul Dano) llamada ‘Rata Alada’.

En este sitio web, el villano de ‘The Batman’ va filtrando información sobre la corrupción que ha corrompido a Gotham; sin embargo, el sitio existe realmente.

Y es que, a una semana del estreno de ‘The Batman’, ‘Rata Alada’ presentaba una carga que, hasta hace unos momentos llegó al 100%.

La página de ‘Rata Alada’ de ‘The Batman’ ha llegado al 100% en punto de las 12:00 horas México pero ¿qué es lo que aparece en el sitio?

Al principio, cuando se estaba realizando la carga antes de que llegara al 100%, se descargaba una imagen en donde venía un acertijo.

Este acertijo decía:

“Tú pensaste que esto terminó pero toda la verdad aun no es desvelada, no es un final si no un nuevo comienzo”.

Acertijo