No te pierdas a Roger Waters en Cinemex. Te contamos cuándo es la preventa y precio de boletos para la experiencia This Is Not A Drill en julio.

La cadena de entretenimiento, Cinemex, anunció que exhibirá Roger Waters This Is Not A Drill: Live From Prague-The Movie en sus pantallas.

Preventa de boletos para Roger Waters en Cinemex, la experiencia This Is Not A Drill

En redes sociales, Cinemex reveló que la preventa de boletos para la película de la última gira de Roger Waters comenzará el jueves 12 de junio.

Cabe señalar que la experiencia de This Is Not A Drill estará disponible en Cinemex los días:

Miércoles 23 de julio

Domingo 27 de julio

Roger Waters en Cinemex (@Cinemex / X)

Dirigida por Sean Evans y Roger Waters, This Is Not A Drill: Live From Prague nos presenta un icónico show.

Se trata de la presentación que el fundador de Pink Floyd realizó en el 02 Arena de la República Checa el 25 de mayo de 2023.

La cinta mezcla las canciones de Roger Waters en su época de Pink Floyd con sus éxitos como solista.

Consiste en una experiencia sensorial que los fanáticos de la música de Roger Waters disfrutarán mucho.

Principalmente porque This Is Not A Drill está filmada en 8k y cuenta con una mezcla de audio mejorada para su proyección.

Esto con el objetivo de mostrar cada detalle acerca del legado musical de Roger Waters.

Además del lanzamiento de This Is Not A Drill en cines, el estreno de la película vendrá acompañada de ediciones en:

DVD

Blu-ray

Vinilo

CD

Así como en formatos digitales que llegarán el 1 de agosto.

Roger Waters (EFE)

Precio de los boletos Roger Waters en Cinemex

De momento, se desconoce cual será el precio de boletos para revivir el concierto de Roger Waters en Cinemex.

No obstante, el costo por entrada podría ir de los 170 a 200 pesos.

Todo dependerá del formato y complejo de Cinemex en los que se vaya exhibir la cinta de la gira This Is Not A Drill: Live From Prague.

De cualquier manera, te mantendremos actualizado al respecto para que no te pierdas a Roger Waters en Cinemex.