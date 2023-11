Tras los rumores sobre que Pedro Pascal -48 años-, protagonizaría la película de Los 4 Fantásticos 2024, han salido a la luz más actores que estarían en la nueva cinta de Marvel y te revelamos quien es quien.

Deadline y Variety han confirmado que Pedro Pascal está en conversaciones para estar en Los 4 Fantásticos 2024 como Reed Richards o Mr. Fantastic.

Y es que de acuerdo a estos medios especializados, Pedro Pascal estaría “en la dirección correcta” para protagonizar Los 4 Fantásticos 2024 de Marvel.

En ese sentido, también insiders como Daniel RPK aseguró que Pedro Pascal ya habría cerrado el trato para protagonizar Los 4 Fantásticos 2024.

Lo cual ha provocado una enorme emoción entre los fans de Los 4 Fantásticos 2024 y Pedro Pascal tras su pasó por series como The Mandalorian o The Last of Us en donde ha sido alabado su trabajo.

Sin embargo, además de Pedro Pascal, han salido otros nombres que podrían completar el elenco de Los 4 Fantásticos 2024, por lo que te decimos quién es quien en la nueva cinta.

Ellos serían los protagonistas de Los 4 Fantásticos 2024 junto a Pedro Pascal

La noticia de que Pedro Pascal protagonizaría Los 4 Fantásticos 2024, ha emocionado a todos pero no solo ha salido a la luz el nombre del actor chileno, sino varios más que completarían el elenco.

Y de acuerdo a los rumores de Deadline y Variety, otros nombres junto con el de Pedro Pascal suenan fuertemente para acompañarlo en la película de Los 4 Fantásticos 2024.

Pues pese a los varios nombres y candidatos que han figurado para estar dentro de la producción de Los 4 Fantásticos 2024.

En ese sentido, estos son los actores que se rumoran fuertemente estarían en Los 4 Fantásticos 2024 además de Pedro Pascal:

Vaness Kirby -35 años- como Sue Storm

Joseph Quinn -29 años- como Johnny Storm

Ebon Moss-Bachrach -46 años- como The Thing o La Mole

Javier Bardem -54 años- como Galactus

Aunque también en un principio se había comentado que Galactus podría quedar en manos del también actor español Antonio Banderas -63 años-.

No obstante, ahora el nombre de Javier Bardem suena más fuerte junto al de Pedro Pascal para estar dentro de la nueva producción del UCM: Los 4 Fantásticos 2024.

Uno al lado del otro, todos juntos... se los ve bien a los #Fantastic4, ¿no? 😏



Pedro Pascal es Reed Richards.

Vanessa Kirby es Sue Storm.

Joseph Quinn es Johny Storm.

Ebon Moss-Bachrach es The Thing. pic.twitter.com/yXdsa0n6V8 — Juanito Say (@JuanitoSay) November 16, 2023

Pedro Pascal sustituiría a John Krasisnki como Reed Richards en Los 4 Fantásticos 2024

La noticia de que Pedro Pascal será quien interprete aparentemente a Reed Richards en Los 4 Fantásticos 2024, ha sorprendido a todos, especialmente a las redes sociales.

Pues la noticia de Pedro Pascal llega tras el paso de John Krasinski -44 años- como Reed Richards en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como una variante de Mr. Fantastic.

Y aunque la integración de Krasinski fue algo pedido por fans durante años y que finalmente Kevin Feige cumplió, se reveló que el actor ya no estaría en Los 4 Fantásticos 2024.

Es por eso que el nombre de Pedro Pascal para protagonizar Los 4 Fantásticos 2024 como Reed Richards, ha sido una sorpresa para todo el mundo.

Especialmente por que en un inicio se había hablado de nombres como John Krasinski, Adam Driver -39 años-, Jake Gyllenhaal -42 años- y Matt Smith -41 años- para ser Reed Richards en Los 4 Fantásticos.