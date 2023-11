El casting de Los 4 Fantásticos ha sido todo un problema para Disney y Marvel; pero parece que todo comienza a tomar forma con Pedro Pascal como Reed Richards.

De acuerdo con el insider Daniel Richtman, Marvel le habría ofrecido a Pedro Pascal ser Reed Richards en Los 4 Fantásticos, papel que es del interés del actor.

En su reporter, Daniel Richtman menciona que el protagonista de The Last of Us sólo tiene que ultimar algunos detalles para tener un acuerdo con Marvel Studios.

Si bien menciona que el chileno no ha firmado el contrato aún, es sólo cuestión de tiempo para que sea confirmado.

Pedro Pascal, actor. (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Un problema podría alejar al Pedro Pascal de ser Reed Richards en Los 4 Fantásticos

Si bien la idea de tener a Pedro Pascal como Reed Richards en Los 4 Fantásticos emociona a todo mundo, aún se debe de arreglar un problema que lo podría alejar del filme.

Pedro Pascal de momento está comprometido para grabar la segunda temporada de The Last of Us y Gladiador 2.

Los 4 Fantásticos debería de filmarse en un momento que no se cruce con las producciones anteriores, de lo contrario no podría interpretar a Reed Richards por problemas de agenda.

Esta es la razón por la que aún no firma con Marvel, a pesar de que el interés es real; se tiene que resolver lo anterior para que por fin tengamos al primer actor confirmado para la película.

Hay que mencionar que Pedro Pascal está dispuesto a filmar al mismo tiempo (o una después de otra) todas las producciones, incluyendo Los 4 Fantásticos, si los tiempos son los adecuados.

The Last of Us (HBO Max )

¿Qué pasa con el resto del elenco de Los 4 Fantásticos?

Como mencionamos, de momento Pedro Pascal es el único actor que está cerca de entrar en Los 4 Fantásticos con el papel de Reed Richards.

Del resto del elenco de Los 4 Fantásticos se desconoce casi todo. Sue Storm es otra que parece que cuenta con algo concreto, pues se sigue manejando que será interpretada por Vanessa Kirby.

Aunque a diferencia de Pedro Pascal, al parecer no hay grandes avances con Vanessa Kirby para que haga a Sue Storm; curiosamente, sería la actriz que tiene más posibilidades actualmente.

De la Antorcha Humana y La Mole los detalles son más escasos, al grado que ni siquiera los insiders tienen algo concreto.

Daniel Richtman menciona que esta falta de información se debe a que muchos actores y actrices han sido requeridos para los papeles, pero todo mundo ha rechazado.

Vanessa Kirby (Paramount)

Con información de Daniel Richtman.