En TikTok y en todas las redes sociales se han hecho virales los actores Nicolas Cage y Pedro Pascal, debido a una película en la que trabajaron juntos, aquí te decimos cómo se llama.

Los actores Nicolas Cage -de 59 años de edad- y Pedro Pascal -de 47 años de edad- son la tendencia del momento.

Luego de que en TikTok una escena de la película que los unió sea utilizada para recrear algunos momentos humorísticos, así como varios memes.

(Burr Productions)

Debido a la reacciones de Nicolas Cage y Pedro Pascal, pues en dicha escena se puede ver a los actores bajo los efectos del LSD.

Por lo que mientras se escucha de fondo el tema Blues in the Dark, interpretado por Jimmy Rushing y la Count Basie Orchestra, en sus papeles Nicolas Cage y Pedro Pascal tienen unas muy singulares reacciones.

Pues se puede ver a Nicolas Cage muy serio y hasta algo molesto, mientras que Pedro Pascal en su viaje se muestra más que feliz.

A lo que en TikTok han utilizado esta escena con Nicolas Cage y Pedro Pascal para recrear momentos graciosos, mientras de fondo en la mayoría de los video en TikTok suena la canción Make Your Own Kind Of Music, de Mama Cass.

The Unbearable Weight of Massive Talent es la película de Nicolas Cage y Pedro Pascal que se hizo viral en TikTok

The Unbearable Weight of Massive Talent o en su título en español El peso del talento es la película en la cual Nicolas Cage y Pedro Pascal comparten créditos.

Misma que en la red social de TikTok y hasta con memes se han convertido en virales las divertidas reacciones en escena de Nicolas Cage y Pedro Pascal.

Asimismo, The Unbearable Weight of Massive Talent se trató de la película en la cual el actor Nicolas Cage se interpretó a sí mismo.

Cinta que narra en su drama los fuertes problemas financieros que atraviesa Nicolas Cage por lo que acepta ir a una fiesta de fanática.

Sin embargo, detrás de esto está sorpresa, Nicolas Cage vivirá momentos tensos y divertidos con Javi, personaje de Pedro Pascal quien es un narcotraficante de armas.

¿Cómo se llama la película de Nicolas Cage y Pedro Pascal que se hizo viral en TikTok? (Burr Productions)

¿Dónde ver The Unbearable Weight of Massive Talent, la película de Nicolas Cage y Pedro Pascal?

The Unbearable Weight of Massive Talent, película de Nicolas Cage y Pedro Pascal, se encuentra disponible en varias plataformas de streaming.

Por lo que si quieres ver Nicolas Cage y Pedro Pascal juntos en The Unbearable Weight of Massive Talent, la cinta está disponible en:

Prime Video con suscripción

Claro Video por 57 pesos

Apple TV por 60 pesos

YouTube por 70 pesos