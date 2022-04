Siguen los movimientos en las fechas de estreno dentro del mundo del cine, ahora le tocó turno a ‘The Marvels’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Sin embargo, no se retrasaron ni nada por el estilo, Disney simplemente hizo un ajuste intercambiando las fechas de estreno de ‘The Marvels’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

‘The Marvels’ iba a salir el 17 de febrero de 2023, pero ahora lo hará el 28 de julio del mismo año; fecha en la que se iba a estrenar ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ y que ahora lo hará en el lugar de la Capitana Marvel.

'The Marvels' (Marvel Studios)

En otras palabras, ‘The Marvels’ se “retrasó” a julio, mientras que ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ se adelantó a febrero de 2023.

Ni Disney ni Marvel dieron una razón de por qué el cambio de fechas con ‘The Marvels’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, aunque insiders afirman que se debería a la filmación de ambas.

‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ estaría más adelantada que ‘The Marvels’; se le darían unos meses extra a esta última para que terminara su producción sin contratiempos.

El cambio entre ‘The Marvels’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ no afectará la narrativa del MCU

Al ser el MCU un proyecto sumamente cohesivo, cualquier pequeño cambio (como el de ‘The Marvels’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’) puede afectar su narrativa.

Sin embargo, el cambio de fechas entre ‘The Marvels’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ no tendría repercusiones mayores en la trama que se está desarrollando en estos momentos.

Esto significa que los eventos de ‘The Marvels’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ no se implican de manera directa ni cambiarían el resultado del hilo de la Fase actual del MCU.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania (Disney)

Decimos lo anterior porque Marvel ya se ha visto obligada a hacer cambios en sus estrenos para mantener la coherencia de su relato.

Esto lo vimos en 2021, cuando decidieron estrenar primero ‘WandaVision’ en lugar de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, pues esta última implicaba cosas con ‘Black Widow’, que al final se eliminaron.

También en sus primeras fases, se decidió eliminar el proyecto de ‘Inhumans’; el cual al parecer no aportaría mucho a la historia de las Gemas del Infinito.

Con información de IGN.