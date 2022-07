La San Diego Comic On 2022 ha traído muchas sorpresas a los fans, especialmente de Marvel y su futuro, como las nuevas noticias sobre ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’.

Durante el panel de Marvel Studios, se dieron varias noticias y entre ellas, se dio el primer vistazo al tráiler de ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’, el cual aparentemente se ha filtrado.

Y es que ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ será una de las películas que marquen el fin del la Fase 4 e inicio de la 5, empezando con el arco argumental de ‘The Multiverse Saga’.

En este tráiler filtrado aparece Jonathan Majors, quien tomará las riendas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Kang el Conquistador, el siguiente gran villano de Marvel Studios.

Precisamente dando su debut en ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’, aunque en la serie de ‘Loki’ apareció ya una versión suya bajo el nombre de ‘Aquel que permanece’.

‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ muestra su primer póster oficial con Stature

Durante el panel de Marvel en la San Diego Comic On 2022, se dio a conocer el primer vistazo del trailer y el póster oficial de ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’.

En esta primera impresión aparece Cassie Lang, quien en los cómics asume la identidad de Stature, superheroína con poderes similares a los de Ant-Man y Wasp.

Y aunque no se ha dado una sinopsis oficial de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, se espera que se incluya la relación interrumpida entre Scott y Casssie tras el blip.

Esto aunado a la nueva amenaza que significa la presencia de Kang el Consquistador y además de que se ha confirmado la presencia de MODOK , un villano usualmente asociado con los X-Men.

Aunque de momento no se ha revelado el trailer que aparentemente ya se ha filtrado en redes sociales de ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’, se espera que próximamente se revele al público en general.