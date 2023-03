El cuento de Cenicienta nunca termina y no, no nos estamos quejando. Disney nos alegra el día al darnos el primer vistazo de su nueva película Descendants: The Rise of Red.

La cuarta entrega de la saga que será protagonizada por Brandy Norwood y Paolo Montalbán, de 44 años y 49 años respectivamente.

Brandy Norwood volverá a ponerse los zapatos de Cinderella (Cenicienta), tal y como lo hizo en 1997.

Aunque de momento no ha sido revelada la fecha de estreno, se sabe que la nueva película contará lo que hoy está haciendo Cenicienta y el rey Christopher.

Por supuesto, acá te dejamos el primer avance de la tan esperada película.

¿Quién es Brandy Norwood?

Brandy Norwood es una cantante, actriz y productora de 44 años de edad, que nació un 11 de febrero de 1979 en McComb, Misisipi.

Brandy Norwood se adentró a la escena musical a muy temprana edad debido a que su madre, Sonja Bates, es prima del cantante de blues, Bo Diddley, de 79 años de edad. Mientras que su padre, Willie Ray Norwood, es un cantante de gospel.

Brandy Norwood se inició como cantante en el coro de la iglesia local; sin embargo, fue hasta 1983 cuando comenzó a formarse profesionalmente al mudarse a Los Ángeles, California, donde estudió en el Hollywood High Performing Arts Center.

Brandy Norwood (@brandy / Instagram)

En 1994 debutó en la actuación y fue entonces cuando se le abrieron las puertas a la fama al participar en una comedia emitida por ABC.

Su personaje de Thea le valió una nominación al premio Young Artist Award.

No obstante, no dejó la escena musical, al contrario, firmó con Atlantic Records y su primer disco se colocó en el peldaño veinte del Billboard 200 de Estados Unidos.

Ya bien colocada dentro de la industria del entretenimiento, lanzaron el sitio Moesha en su honor, el cual atrajo a miles de personas, sus seguidores seguían sumando pues también se volvió serie.

Asimismo la llamaron para realizar la banda sonara de importantes películas como: Batman Forever y Esperando un respiro.

Fue entonces cuando se le cumplió su gran sueño, conoció a Whitney Houston e incluso trabajó con ella en la versión televisiva de Cinderella.

En películas la hemos visto en:

Aracnofobia

Cinderella

Osmosis Jones

The perfect match

Spies in disguise

Series de televisión

Thea

Moesha

American dreams

One on one

90210

Drop dead diva

Zoe ever after

Star

Queens

En la escena musical

Brandy Norwood, hasta el 2018 vendió más de 40 millones de discos únicamente en Estados Unidos y la cantidad sigue sumando.

En instagram la puedes encontrar como @brady, espacio donde cuenta con más de 5 millones de seguidores.