¿Quién es Ariana DeBose, la primera actriz queer que triunfó en los Oscar 2022?

Ariana DeBose es la primera actriz queer que triunfó en los Oscar 2022. Acá te contamos quién es esta mujer que acaba de hacer historia.

Ariana DeBose es una actriz, cantante y bailarina estadounidense cuyo nombre está acaparando titulares tras ganar su primer Oscar en la categoría Mejor actriz de reparto en la película West Side Story.

Así como por hacerse de varios reconocimientos, entre los que destacan un SAG, un BAFTA, un Globo de Oro y un Premios de la Crítica Cinematográfica por su personaje de “Anita”.

¿Cómo inició la carrera de Ariana DeBose?

Ariana DeBose, nacida en Carolina del Norte, debutó en la televisión al participar en la competencia de danza “So You Think You Can Dance”, en 2009 y tres años después incursionó en Broadway.

Participó en importantes musicales como: Bring It On: The Musical, Motown: The Musical, Pippin, y Hamilton.

Su trabajo rápidamente dio frutos, fue reconocida con un Premio Tony por su papel Donna Summer en el musical Summer: The Donna Summer Musical, imponiéndose en la categoría Actriz de Reparto.

Su presencia y talento rápidamente llegaron a la televisión, donde sus trabajado más reconocidos son el musical Hamilton que se estrenó en Disney+ hace dos años atrás, así como su interpretación de Alyssa Greene en la película The Prom de Netflix.

Pero sin duda, su papel de ‘Anita’ en la adaptación cinematográfica de West Side Story, es el trabajo que más resalta de su CV.

Ariana DeBose se identifica como Queer

En diversas ocasiones, Ariana DeBose lo ha dejado claro, se identifica como Queer, termino que describe un identidad de género diferente a la heterosexual y cisgénero.

“Algunas personas me dicen que visto como un hombre, como una mujer o como una lesbiana, pero no. Me visto como soy yo, no suscribo normas de la sociedad y soy más que una etiqueta que alguien más me da”, declaró en alguna ocasión.

La actriz tiene clara su razón de ser por lo que en diciembre de 2020, junto Jo Ellen Pellman creó Unruly Hearts, iniciativa que ayuda a jóvenes a conectar con organizaciones benéficas que defienden a la comunidad LGBTQ+.