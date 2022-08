Luego de que el FBI encontrara culpable a Alec Baldwin de 64 años de edad de la muerte de Halyna Hutchins, el actor confesó que ha sido despedido de varios proyectos.

Hace ya casi un año que se dio a conocer el accidente durante el set de rodaje de Rust, película en donde participaba el actor Alec Baldwin y quien terminó siendo acusado por la muerte de Halyna Hutchins.

De acuerdo a una entrevista con CNN y Saturday Night Live , Alec Baldwin reveló que ha sido despedido de varios proyectos que había firmado tras el rodaje de Rust y la muerte de Halyna Hutchins.

Especialmente tras las declaraciones del FBI en donde lo vinculan como el culpable de haber disparado el arma que mató a Halyna Hutchins a los 47 años en octubre de 2021.

Y Alec Baldwin reveló que le notificaron de su último despido horas antes de que abordara un avión.

“Ayer me despidieron de otro trabajo. Ahí estaba todo listo para ir al set, subirme a un avión… Llevo meses hablando con estos muchachos y me dijeron ayer que “no queremos filmar contigo por esto”.

De hecho reveló que ya tenía meses de haber firmado con este proyecto, del cual no quiso revelar el nombre, y aseguró que ya había mantenido conversaciones y todo parecía estar en orden.

Sin embargo, Alec Baldwin reveló que quedó sorprendido ante la llamada repentina de los productores, pese a que se ha calificado la muerte de Halyna Hutchins como accidente .

Seis si se toma en cuenta del que fue despedido horas antes de subir al avión, y del cual Alec Baldwin comentó en entrevista con CNN.

Incluso reveló Alec Baldwin que temió por su vida luego de que el ex presidente Donald Trump lo acusó de haber disparado intencionalmente a Halyna Hutchins.

“Había un torrente de gente atacándome sin conocer los hechos. Si no hubiese tenido a mi mujer, no sé dónde estaría ahora mismo... Si no la hubiese tenido a ella, probablemente me hubiese retirado, hubiese desaparecido, habría vendido todo lo que tengo para comprarme una casa en mitad de la nada y dedicarme a los negocios inmobiliarios”.

Alec Baldwin