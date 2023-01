El actor Alec Baldwin, quien se encuentra enfrentando cargos por haber disparado un arma real mientras grababa una película en 2021, ya se libró de uno de ellos.

Alec Baldwin truncó su carrera como actor a sus 64 años de edad, luego de que disparara con un arma real mientras grababa una escena; sin embargo, esta debía ser de utilería.

Ante ello, Alec Baldwin respondía ante las leyes de Estados Unidos por dos cargos:

Homicidio de Halyna Hutchins

Herir a Joel Souza

Sin embargo, el cargo que implicaba que Alec Baldwin había herido a Joel Souza, el director de Rust, con el arma, ya fue retirado, dejándolo así con un peso menos en la ley.

Joel Souza, director de Rush herido por el arma de Alec Baldwin. (Phillip Caruso / Imdb)

Alec Baldwin ya no será enjuiciado por herir al director Joel Souza con un arma

El caso de Alec Baldwin impactó en Estados Unidos, como en México el de Pablo Lyle; pues ambos están/ fueron enjuiciados por el actor de homicidio involuntario.

Sin embargo, las historias son muy distintas, pues por lo que Alec Baldwin y su equipo de abogados han dicho; este ignoraba que el arma que tenía era real.

Alec Baldwin enfrentará cargos por tiroteo de película Rust donde murió Halyna Hutchins (GTRES / Internet)

Alec Baldwin estaba en medio de una escena de una película que requería un arma, misma que detonó y que resultó ser real. Por el disparo murió Halyna Hutchins, pero no solo eso.

En medio de esto, también estaba el director de la película Rust, Joel Souza, mismo que resultó con heridas “leves” por el arma que Alec Baldwin disparó.

Y ante poco más de un año del suceso y que Alec Baldwin esté viendo su carrera truncarse, se acaba de informar que el actor no será enjuiciado por lo que le pasó al director de Rust.

“No va a recibir ningún tipo de cargo”, dice ‘Puroshow’ en su sitio de noticias.

Ahora se dice que el director de Rust volverá a la grabación de la película en cuanto se recupere.

¿Director de Rust testificó a favor de Alec Baldwin para que retiraran los cargos?

Hoy -22 de enero- trascendió que a Alec Baldwin se le quitó el cargo por disparar -accidentalmente- contra el director de Rust, una película que filmaba en 2021.

Sin embargo, aún está presente el de homicidio involuntario contra Halyna Hutchins, quien lastimosamente estaba frente al actor al momento en que probó el arma para una escena.

Ahora que se le quitó un cargo, la cuestión gira alrededor de lo que llevó a esta decisión.

Y no, no se trató de que el director de Rust, testificara o no, a favor del actor, sino que ‘TMZ’ asegura “no existe nada en la ley que castigue” lo que le pasó a Joel Souza.

“El fiscal de distrito dice que la única manera de caracterizar el tiroteo de Souza es una ‘agresión involuntaria’ y tal cosa no existe”. TMZ.

Aunque Alec Baldwin no se ha pronunciado sobre este cargo menos, desde el inicio dijo que aportaría todo para que la investigación sobre el homicidio se hiciera conforme la ley.