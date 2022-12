Comienzan los movimientos dentro de DC Films, y podrían no ser del agrado de los fans, pues se ha dado a conocer la cancelación de Wonder Woman 3 con Gal Gadot y Patty Jenkins.

La noticia la dio a conocer The Hollywood Reporter en una exclusiva, señalando a James Gunn y Peter Safran, responsables del DCU; quienes habría negado el proyecto.

Según menciona el artículo, Patty Jenkins presentó un guión a los mencionados, quienes no le dieron luz verde debido a que no ajustaba al plan que están ideando para el futuro.

A mencionar que a muchos sorprendió que se aprobara una Wonder Woman 3 tras el desastre que fue Wonder Woman 1984, la cual fue considerada una involución en la franquicia.

Wonder Woman 3 (Especial)

No se sabe si Gal Gadot continuará como la Mujer Maravilla tras cancelación de Wonder Woman 3

Algo que no está claro de esta cancelación de Wonder Woman 3, es si Gal Gadot continuará como la Mujer Maravilla en el DCU de James Gunn y Peter Safran.

La actriz presentó un mensaje bastante misterioso en su cuenta de Twitter el pasado 6 de diciembre, donde agradecía a los fans por su apoyo, en lo que ahora parece una despedida.

Sin embargo, también menciona que no puede esperar a mostrarle al mundo el siguiente capítulo de la Mujer Maravilla; no sabemos si se refería a Wonder Woman 3 o a algo diferente.

Tras el anuncio de la cancelación de la película, ni Gal Gadot ni Patty Jenkins han hecho una declaración al respecto.

Mensaje de Gal Gadot (@GalGadot)

Hace unos años se anunció que iba a interpretar a Wonder Woman. He estado muy agradecida por la oportunidad de interpretar a un personaje tan increíble e icónico y, más que nada, estoy agradecida por USTEDES. Los fanáticos. No puedo esperar a compartir su próximo capítulo con ustedes. Gal Gadot

Black Adam 2 y Man of Steel 2 también podrían ser canceladas

Si lo de Wonder Woman 3 no fuera suficiente, el artículo de The Hollywood Reporter también menciona que se evalúa la continuidad de Black Adam 2 y Man of Steel 2.

De Black Adam 2 se menciona que hay indicios de que no pasará, esto debido al pobre recibimiento que tuvo la primera entrega estrenada en octubre de este 2022.

Tomando en cuenta también que hay reportes encontrados sobre su desempeño en taquilla; medios señalan que perderá 100 mdd, mientras que Dwayne Johnson asegura que ganará entre 50 y 72 mdd.

Mensaje de Dwayne Johnson (@TheRock)

Esperé para confirmar con los inversores antes de compartir esta excelente noticia de Black Adam: nuestra película BENEFICIARÁ entre $ 52 millones y $ 72 millones. Hecho. Con casi $ 400 millones en todo el mundo, estamos construyendo nuestra nueva franquicia paso a paso (el primer Capitán América ganó $ 370 millones) para el futuro de DC. Dwayne Johnson

Del lado de Man of Steel 2, Warner Bros. está buscando escritores para la película, e incluso hay algunos directores (como Andy Muschietti) interesados en dirigirla.

Sin embargo, de momento aún no hay nada claro sobre lo que pasará con el Superman de Henry Cavill en el futuro inmediato.

¿Es el fin del SnyderVerse?

Parece que (una ves más), Warner Bros. Discovery está jugando entre desaparecer o no el SnyderVerse, lo que incluye a todos los personajes generados en esta etapa del accidentado DCU.

El texto también menciona que se han hecho cambios a los regresos ya anunciados de actores relacionados a la era de Snyder:

Wonder Woman 3 ha sido cancelada.

El cameo de Henry Cavill en The Flash sí fue filmado; pero no se incluiría en la película debido a la duda sobre su Superman en el nuevo universo y no hay detalles de Man of Steel 2.

Las recientes proyecciones de prueba de Aquaman and the Lost Kingdom no incluyeron las escenas filmadas por Ben Affleck como Batman.

También se menciona que Jason Momoa dejaría de ser Aquaman tras la próxima película.

Asimismo, tampoco hay indicios de que James Gunn y Peter Safran quiera traer de regreso el llamado “HamadaVerse”, del anterior productor Walter Hamada.

Los nuevos responsables del DCU tendrán una presentación oficial a mediados de diciembre de 2022; será ahí cuando sepamos lo que pasará realmente con esta franquicia.

Snyder Cut (Warner Bros.)

Con información de The Hollywood Reporter.