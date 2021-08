Muere la actriz Pat Hitchcock, hija de Alfred Hitchcock

La actriz Patricia Hitchcock O’Connell, la única hija del legendario director, productor y guionista de cine británico Alfred Hitchcock, murió a los 93 años de edad.

‘Pat’ Hitchcock, como mejor se le conocía, murió el lunes 9 de agosto, mientras dormía en su casa en Thousand Oaks, California y por causas naturales.

Así lo informó el miércoles 11 de agosto Tere Carrubba, una de las tres hijas de ‘Pat’ Hitchcock, calificando su muerte como el final de una era:

“Siempre fue muy buena para proteger el legado de mis abuelos y asegurarse de que siempre fueran recordados... Es como el final de una era ahora que se han ido” Tere Carrubba, hija de ‘Pat’ Hitchcock

Alfred Hitchcock con su nieta Mary O'Connell y su hija Pat Hitchcock (AP)

¿Quién fue la actriz Pat Hitchcock?

Pat Hitchcock, nació el 7 de julio de 1928, en Londres, Inglaterra. Fue la única hija de Alfred Hitchcock y la ex editora de cine Alma Reville.

Debido a ello, Pat Hitchcock pasó gran parte de su vida involucrada en el cine, con una participación memorable en la película “Strangers on a Train” (“Pacto siniestro”).

Pat Hitchcock solía visitar el set de las películas de su padre durante la infancia, por lo que al llegar a la adolescencia comenzó a estudiar actuación.

Así, Pat Hitchcock logró obtener papeles de teatro, incluyendo las producciones de Broadway “Solitaire” y “Violet”. En 1947 ingresó a la Real Academia de Arte Dramático de Londres.

Cuando estaba por graduarse, Alfred Hitchcock le ofreció un papel en su nueva película, “Strangers on a Train”, adaptado de la novela de Patricia Highsmith.

Pat Hitchcock también hizo carrera como escritora y actriz de televisión

De acuerdo con los críticos de cine, Pat Hitchcock era una actriz vivaz, lo que le permitió obtener créditos en las comedias de televisión “My Little Margie” y “The Life of Riley”.

También, Pat Hitchcock desempeñó varios papeles en la serie de televisión “Alfred Hitchcock Presents”, e interpretó personajes en las películas “La horca” y “Psicosis”.

Más recientemente trabajó para Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine y apareció en numerosos festivales de cine y documentales de Hitchcock.

También, contribuyó con fotografías y un prefacio para “Footsteps in the Fog: Alfred Hitchcock’s San Francisco”, de Jeff Kraft y Aaron Leventhal.

Asimismo, es coautora del libro sobre su madre, quien murió en 1982, “Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man”.

