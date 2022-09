Mira como corren, es una película estrenada este pasado 29 de septiembre. Cónoce lo que dicen IMDb y Rotten Tomates.

Mira como corren está situada en la época de 1950, donde seguiremos la historia del inspector Stoppard y a la agente novata Stalker siguen la investigación de un asesinato ocurrido en un teatro en donde se ven envueltas las estrellas del reparto de una obra de teatro.

Sin embargo, conforme van avanzando para resolver el misterio Stopppard y Stalker se verán envueltos en una novela políciaca.

La cinta estadounidense cuenta con una primicia bastante interesante que atrapa desde el primer instante, pero al parecer IMDb y Rotten Tomates dicen lo contrario. El filme producido por Searchlight Pictures cuenta con una muy mala calificación.

¿Qué dicen IMDb y Rotten Tomates de Mira como corren?

Actualmente Mira como corren, cuenta con una calificación de 6,7 de 10 en IMDb y los usuarios en general le han dado un 60 de Metapuntuación.

Algunos usuarios criticaron que la película tiene un buen comienzo, pero mencionan que el final deja un sabor amargo y en cuenta a la primicia destacan que la película tiene una buena dosis de comedia aderezada con una premisa gratificante

“Como cualquier otra película, esta también tiene un comienzo, un medio y un final. El comienzo se puso en marcha con la gran promesa de una película gratificante de una manera alegre y divertida.”, se lee en los comentario de los usuarios que ya vieron Mira como corren.

Reseña IMdB (Cap)

Algunos otros dijeron sentirse decepcionados por el final de Mira como corren y mencionaron que es una basura.

“Tenía tantas ganas de esto que no puedo evitar sentir un poco de decepción. Hacia el final de See How They Run, me sentía casi con náuseas por el uso de la pantalla dividida. Es cada 5 minutos, y no estoy bromeando.

A través de Rotten Tomates la película recibió un 73% de aprobación en el tomatometro y 69% en el puntaje de la audiencia.

Rotten Tomatoes (Captura de pantalla)

Algunos destacan que en Mira como corren es disfrutable como Entre navajas y secretos. Afirman que la cinta cuenta con un buen nivel de humor y misterio que la hacen disfrutable para la audiencia.

“Al menos tan agradable como Knives Out, See How They Run crepita con inventiva y buen humor. Oramos por su éxito y esperamos ansiosamente otro “Misterio del acosador del agente”, se lee en los comentarios de Rotten Tomates.