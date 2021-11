Marvel revela primer póster oficial de Eros con Harry Styles en ‘Eternals’ luego de los rumores y filtraciones que sufrió ‘Eternals’.

Aunque se había mantenido como un secreto a voces, aún después de la filtración de la escena postcréditos de ‘Eternals’, Marvel ha revelado un póster oficial de Harry Styles como Eros.

Esto confirma de manera oficial la unión de Harry Styles al Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ) como Eros, también conocido como Starfox .

De acuerdo al anuncio de Marvel en sus redes sociales, el post del póster de Harry Styles como Eros en ‘Eternals’ DICE:

“Conoce al Príncipe Real de Titán, hermano de Thanos, el bribón de corazones, vencedor de Black Roger, el gran aventurero Star Fox”. Marvel Studios

Harry Styles habló sobre su participación en ‘Eternals’ como Eros

Aunque no fue el debut actoral de Harry Styles en cine, sí lo fue en el UCM , hecho que emocionó a las fans del cantante y ex integrante de One Direction.

Sin embargo, luego de que se rumorara sobre su participación en ‘Eternals’ como Eros, hermano de Thanos y antes de que Marvel revelara el primer póster oficial, el cantante habló sobre su experiencia.

Durante una entrevista para la revista Dazed, Harry Styles aseguró que desde pequeño siempre quiso ser un superhéroe, sueño que se volvió realidad en ‘Eternals’.

Harry Styles calificó su papel de Eros como una “gran experiencia” a pesar que solo apareció en la escena postcréditos de ‘Eternals’.

Pero esta misma da pie a pensar en una secuela y a más participación de Starfox en el UCM.

Eros es hermano de Thanos en los cómics de Marvel

Tal y como lo anuncia el nuevo póster oficial de Marvel presentando a Harry Styles como Eros, este personaje es hermano de Thanos.

Sí, Thanos, el villano que formó parte importante de la Saga del Infinito y con quien Los Vengadores tuvieron una pelea a muerte.

Eros es todo lo contrario a su hermano Thanos y, como pudo verse por unos breves instantes con Harry Styles, mantiene una actitud relajada y serena ante las situaciones.

En múltiples situaciones se ha enfrentado a su hermano pues no comparte sus ideas sobre el genocidio.