James Gunn revela que le gustaría hacer un spin-off de los Ravagers de Marvel

Al parecer, el director James Gunn parece haber encontrado la fórmula ideal para realizar películas basadas en cómics, ya sea de Marvel o DC.

Luego de dirigir ‘The Suicide Squad’ y regresar a ‘Marvel Studios’ para dirigir la tercera parte de ‘Guardianes de la Galaxia’, James Gunn reveló que le gustaría realizar un spin-off de los Ravagers.

En una entrevista para el podcast ‘Happy Sad Confused’, James Gunn reveló que tiene varias ideas que podrían desarrollarse dentro de su visión de ‘Guardianes de la Galaxia’.

Específicamente, James Gunn habló de una serie de los Ravagers, que podrían encajar entre los títulos de Marvel en Disney Plus, como Loki o WandaVision.

Incluso, James Gunn expresó que le surgió esta idea desde que estaba filmando la primera parte de ‘Guardianes de la Galaxia’ y Kevin Feige parecía estar abierto a la propuesta.

“Le dije a Kevin Feige que debíamos hacer una serie de los Ravagers y él me dijo: ‘si esta película es un éxito puedes hacer lo que quieras’, pero todavía no hay un show de Ravagers, así que no sé qué pasó”

James Gunn