Luego de filtraciones y mucha expectativa, Marvel se presentó en la San Diego Comic Con 2022 para presentar sus Fases 5 y 6 del MCU, confirmando oficialmente a ‘The Multiverse Saga’.

‘The Multiverse Saga’ es el nombre del nuevo arco del MCU que engloba la ya presentada Fase 4, así como las nuevas Fases 5 y 6; teniendo su final en 2025 con las películas ‘Avengers: The Kang Dynasty’ y ‘Avengers: Secret Wars’.

Pero vayamos por partes. De la mano de Kevin Feige, Marvel presentó primero el final de la Fase 4, con ‘She-Hulk: Defensora de Héroes’ y ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Ambas producciones mostraron sus nuevos tráilers y confirmaron su fecha de estreno; ‘She-Hulk: Defensora de Héroes’ para el 17 de agosto en Disney+ y ‘Black Panther: Wakanda Forever’ para el 10 de noviembre.

Será esta película, ‘Black Panther: Wakanda Forever’, la que dé cierre a al Fase 4, para en 2023 iniciar formalmente la Fase 5 y el desarrollo de ‘The Multiverse Saga’.

¿Cómo será la Fase 5 del MCU de Marvel?

La Fase 5 del MCU dará inicio el 16 de febrero de 2023 con ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’; donde se presentará oficialmente a Kang el Conquistador, villano de ‘The Multiverse Saga’.

Para la primavera, se estrenará en Disney+ la serie ‘Secret Invasion’, donde se abordará la infiltración de los Skurlls en la Tierra desde hace varias décadas.

‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′ se estrenará el 4 de mayo de 2023; James Gunn apareció en el escenario para declarar que esta es la última película de “Los Guardianes” que hará con Marvel.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Marvel)

El 27 de julio de 2023 llegará ‘The Marvels’ en cine, mostrando las consecuencias del final de ‘Ms. Marvel’; seguida de ‘Echo’ y ‘Loki’ de Disney+ en verano de ese año.

Por su parte la nueva película de ‘Blade’ se estrenará el 3 de noviembre de 2023; mientras que ‘Ironheart’ y ‘Agatha: Coven of Chaos’ llegarán a Disney+ en otoño e invierno.

Por si esto no fuera suficiente, la Fase 5 de Marvel también abarcará los siguientes títulos:

‘Captain America: New World Order: estreno en cines el 3 de mayo de 2024

‘Daredevil: Born Again: una temporada de 18 episodios en exclusiva por Disney+ en la primavera de 2024.

‘Thunderbolts’: está programada para estrenarse en los cines el 26 de julio de 2024.

Fase 5 del MCU (Especial)

La Fase 6 del MCU concluirá ‘The Multiverse Saga’

Finalmente se presentó la última parte de ‘The Multiverse Saga’, la Fase 6, que traerá consigo las mencionadas películas de los Vengadores y un esperado estreno.

Los títulos que integrarán la Fase 6 del MCU de Marvel son los siguientes:

‘Fantastic Four’ llegará a los cines el 8 de noviembre de 2024.

‘Avengers: The Kang Dynasty’ se estrenará en los cines el 2 de mayo de 2025.

‘Avengers: Secret Wars’ está programada para el 7 de noviembre de 2025.

Avengers: Secret Wars (Marvel)

Hay que mencionar que puede haber cambios en todo este calendario de las Fases 5 y 6 de Marvel, como sucediera con la anterior saga del MCU.

Ya sea con nuevos títulos, cambios de nombre o cancelaciones inesperadas; por lo pronto, esto es todo lo que Marvel y Disney tienen planeado para ‘The Multiverse Saga’.