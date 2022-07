Dentro de todo el alud de información alrededor de la San Diego Comic Con 2022, ha destacado una supuesta filtración de las próximas películas de Marvel y los Avengers.

Según registro de derechos de autor, las siguientes películas de los Vengadores de Marvel llevarían por nombre ‘Avengers: Secret Wars’ o ‘Avengers: The Kang Dynasty’.

Estos nombres dan a entender que habrá más conflictos multiversales (o en líneas temporales alternas), en el futuro del MCU.

Hay que mencionar que de momento, ni Marvel ni Disney han hecho una declaración oficial acerca del futuro de las películas de Avengers, sólo que la Fase 4 no tendrá al equipo de héroes.

No obstante, los fans esperan que esta filtración sea cierta y que Marvel anuncie oficialmente sus películas en su panel del sábado en la San Diego Comic Con 2022.

Pues el propio Kevin Feige ha mencionado que preparan algunos anuncios relacionados con el futuro inmediato de Marvel en el cine.

¿De qué tratarían ‘Avengers: Secret Wars’ y ‘Avengers: The Kang Dynasty’?

Algo curioso de estos nombres de las supuestas películas de Marvel, es que indican dos proyectos diferentes, aunque relacionados a la trama del multiverso que se está desarrollando.

‘Avengers: Secret Wars’ se basaría en el cómic homónimo, el cual puso a varios héroes y villanos de la Tierra a combatir los unos contra los otros, para decidir el futuro de la humanidad.

Si bien esto no parece ser parte del multiverso, varias décadas después, Marvel presentó ‘Secret Wars 2′, donde se unieron “pedazos” de las diversas realidades de la editorial, con versiones diferentes de los héroes.

Secret Wars (Marvel Comics)

Es posible que el MCU y ‘Avengers: Secret Wars’ se base en esta segunda entrega del mega evento de los cómics, y no tanto en la publicación original de los 80′s.

Por su parte, ‘Avengers: The Kang Dynasty’, nos pondría en medio de la invasión de Kang a nuestra realidad, con su ejército del futuro que buscaría conquistar el pasado para salvar la vida de la Princesa Ravonna.

Esta trama uniría varios de los proyectos de Marvel, como ‘Loki’, ‘WandaVision’ y ‘Doctor Stranger in the Multiverse of Madness’; mostrando un conflicto a gran escala por el orden temporal y multiversal.

Habrá que esperar al panel del 23 de julio de Marvel en la San Diego Comic Con 2022, para ver si esta filtración fue real.

Con información de ComicBook.