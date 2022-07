Porque Marvel hoy no descansó en la San Diego Comic Con 2022; la división animada del estudio dio a conocer las fechas de estreno de sus próximas 4 series animadas: ‘Marvel Zombies’, ‘What If? 2′, ‘X-Men’ 97′ y ‘Spider-Man: Freshman Year’.

‘What If? 2′ será la primera serie animada de Marvel en llegar a inicios del 2023, con capítulos dedicados a Hela, Odín vs El Mandarín, Capitana Carter y el Winter Soldier, y otra de Tony Stark en Sakaar.

La siguiente, y tal vez la más esperada por los fans veteranos, es ‘X-Men’ 97′, que llegará a Disney+ a finales de 2023; siendo una continuación directa de la serie animada de los 90′s.

Spider-Man: Freshman Year (Marvel)

No obstante, Marvel hará unos cambios en ‘X-Men’ 97′ con respecto a la original, pues ahora nos mostrará a Magneto como líder de los alumnos de Charles Xavier; además habrá un rediseño en varios de ellos.

Para 2024 tendremos ‘Marvel Zombies’, la cual se ubicará en el universo presentado en la primera temporada de ‘What If?’, es decir, será una especie de spin-off de esa antología animada.

Finalmente, también para 2024, se estrenará ‘Spider-Man: Freshman Year’, la cual contará con Charlie Cox como Daredevil y combinará elementos de varios universo de Marvel.

Marvel está apostando fuerte por su animación

Desde hace varios años, Marvel había dejado de lado sus proyectos animados, en gran parte porque la gente criticaba la baja calidad de estos, lo que se traducía en pocas ventas para series y películas.

Sin embargo, con la llegada de Disney+ y el ascenso de la nueva etapa del MCU, Marvel ha decidido retomar esta vertiente que tenía olvidada.

Esto debido a que Disney+ le da una mayor ventaja, pues los riesgos son mínimos comparados con los estrenos tradicionales de las series animadas, pues se tiene más control del producto.

Marvel Zombies (Marvel)

Además sirve para que Marvel mantenga la exposición de sus personajes entre los fans del MCU, pues varias de las series anunciadas formarán parte del canon.

Por lo menos ‘Marvel Zombies’ y ‘What If? 2′ serán parte del Universo Cinematográfico de Marvel; ‘X-Men’ 97′ se desarrollará a parte y ‘Spider-Man: Freshman Year’ parece apuntar para varios lados.

Eso sí, habrá que ver cómo reciben los fans todos estos proyectos, pues se tiene la percepción que varias de las series de Marvel (animadas y live-action) son meros rellenos sin contenido interesante.

Con información de Marvel.