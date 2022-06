Parece que la San Diego Comic Con 2022 recuperará gran parte de su atractivo, al anunciarse el regreso de Marvel Studios y DC Films a la convención de cómics.

Tanto Kevin Feige de Marvel Studios, como David Zaslav, actual CEO de Warner Bros. Discovery y DC Films, señalaron que sus estudios tendrán su tradicional panel en la San Diego Comic Con de este año.

Es la primera vez que Marvel Studios y DC Films están en la San Diego Comic Con juntos desde 2019, pues en los últimos dos años, los estudios había preferido desarrollar sus eventos independientes.

Thor: Love and Thunder (Disney/Marvel)

Por el lado de Marvel Studios, se espera que Kevin Feige presente el primer esbozo de la Fase 5 del MCU, además de un adelanto de ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

No obstante, el presidente de Marvel Studios no dio más detalles de la presentación, sólo mencionó que estaba emocionado por hablar del futuro de su universo cinematográfico.

Hay que recordar que hace unas semanas, Kevin Feige mencionó que ya estaría planeando los próximos 10 años del MCU de Marvel Studios.

Todas las miradas de la San Diego Comic Con 2022 están puestas en DC Films

Si Marvel Studios genera expectativas con su presentación de la San Diego Comic Con 2022, DC Films no se queda atrás; aunque en su caso, las razones son más polémicas que su competencia.

Actualmente Warner Bros. Discovery está pasando por una reestructuración que toca directamente a DC Films, marca que dicho sea de paso, no la está pasando muy bien actualmente.

Medios y fans quieren ver qué va a hacer DC Films con la promoción de sus películas retrasadas como ‘Aquaman and the Lost Kingdom’; pero sobretodo, ‘The Flash’, la cual está en la mira por los problemas de Ezra Miller.

Ezra Miller como Barry Allen 'The Flash' (Warner Bros)

Como Kevin Feige, David Zaslav no mencionó nada acerca de lo que mostrarán en la San Diego Comic Con 2022; sin embargo aseguró que habrá “varios cambios”.

Rumores aseguran que David Zaslav aprovecharía la San Diego Comic Con 2022 para presentar al nuevo equipo detrás de DC Films, y algún posible proyecto del SnyderVerse; aunque nada está confirmado.

La San Diego Comic Con 2022 se llevará a cabo del 21 al 24 de julio.

Con información de Comic Book News.