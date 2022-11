Durante una entrevista para Vanity Fair, Margot Robbie ha descartado la película de Pirates of the Caribbean protagonizada por mujeres.

Luego de que se hiciera todo un revuelo sobre el reboot de Piratas del Caribe protagonizada por mujeres, siendo Margot Robbie la principal, ahora la actriz de 32 años de edad la ha descartado.

Tal y como reveló Margot Robbie aseguró que la versión de Pirates of the Caribbean con mujeres, ha sido cancelada y no hay indicios de poder rescatarla.

Cabe recordar que Piratas del Caribe fue una de las sagas más exitosas para Disney, siendo protagonizada por Johnny Depp durante 5 películas y desprendiéndose videojuegos y atracciones en los parques temáticos.

Pero cuando se reveló que se estaba planeando hacer una nueva película de Piratas del Caribe sin Johnny Depp pero con Margot Robbie, los fans saltaron de inmediato.

Y ahora todo indica que este reboot de Pirates of the Caribbean con Margot Robbie ha quedado finalmente cancelado.

“Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollándola durante un tiempo, la verdad es que hace bastante, y lo que queríamos era tener una historia más protagonizada por mujeres” Margot Robbie

¿Por qué cancelaron la nueva película de Piratas del Caribe con Margot Robbie?

La actriz Margot Robbie, quien está a punto de estrenar la película de Barbie, ha revelado para Vanity Fair que el reboot de Pirates of the Caribbean ha quedado cancelada.

De acuerdo con Margot Robbie, el reboot de Pirates of the Caribbean no era exclusivamente de mujeres pero sí era quienes resaltarían más.

Sin embargo, todo se ha quedado en planes con Disney pues según dice Margot Robbie, todo indica que no se realizará.

“Pensamos que habría sido realmente genial, pero supongo que no quieren hacerlo” Margot Robbie

Algunos medios afirmaban incluso que esta nueva película de Piratas del Caribe sería una historia independiente de las que ya había hecho Johnny Depp y por el cual el personaje de Jack Sparrow se volvió icónico.

Algo como los proyectos independientes que tiene Marvel con sus diferentes personajes y que les ayudaría a construir toda una saga en torno a Pirates of the Caribbean.

¿Johnny Depp podría regresar para proyectos de Pirates of the Caribbean?

Tras los comentarios de Margot Robbie en donde confirma que el reboot de Piratas del Caribe en donde ella era protagonista ha quedado cancelada, muchos ahora se preguntan si es que Johnny Depp estaría de regreso.

Pues durante muchos años, Johnny Depp ha sido el rostro de la saga de Piratas del Caribe como el Capitán Jack Sparrow.

Y tras su victoria en el juicio contra Amber Heard y ahora que su imagen ha sido restaurada, es posible que la cancelación del reboot de Pirates of the Caribbean con Margot Robbie sea precisamente por esta razón.

Sin embargo, de momento no se ha revelado nada y el regreso de Johnny Depp a Piratas del Caribe quedará en pura especulación.

De hecho, Depp recalcó durante sus juicios que no regresaría a Disney después de cómo lo trataron tras las acusaciones que su ex esposa lanzó en su contra.

Así que habría que esperar qué es lo que ahora Disney tendrá planeado para continuar con la saga de Pirates of the Caribbean tras la cancelación del reboot con Margot Robbie.