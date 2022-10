En Black Panther 2, Mabel Cadena, actriz mexicana de 32 años, será Namora y dará vida a una heroína que no existía propiamente en las historietas de Marvel.

Junto a Tenoch Huerta, Mabel Cadena será la encargada de resignificar a Namora en la película Black Panther: Wakanda Forever, que llegará a salas de cine el 10 de noviembre próximo.

En el cómics creado por Ken Bald y el artista gráfico Bob Powell en 1947, Namora, mitad atlante, mitad humana, tiene una apariencia caucásica, la cual acompaña sus con sus capacidades sobrehumanas.

Mabel Cadena en la San Diego Comic On 2022 (Christy Radecic/Invision/AP / Christy Radecic/Invision/AP)

Sin embargo, el rol que tendrá Mabel Cadena en Black Panther 2 será muy alejado de ese tipo de clichés que han permeado en el cine y la industria del entretenimiento en general.

Su personaje contará con una historia de origen distinta a los cómics, y será más inclusivo con las audiencias latinas que necesitan representación en el séptimo arte que se hace desde Hollywood.

Mabel Cadena como Namora en 'Black Panther: Wakanda Forever' (Marvel Studios )

Mabel Cadena será Namora en Black Panther 2 rompiendo estereotipos sobre los superhéroes

Para Mabel Cadena encarnar a Namora en la nueva cinta de Marvel Studios, Black Panther 2 con Tenoch Huerta como Namor, representa confrontar y superar todo lo que escuchó sobre los actores de piel morena.

En entrevista para El País, Mabel Cadena declaró que le dijeron que “...las personas morenas no se ven bien, no retratan así, que no serían jamás superhéroes”.

No obstante, ella no ha dejado que eso la frene en el tipo de historia profundas y complejas que quiere contar con cada papel que realiza.

Mabel Cadena, actriz. (@mabel__cadena)

De hecho, la historia de Mabel Cadena se finca en ese tipo de retos y en superar con su talento histriónico el racismo latente que existe en la industria audiovisual.

Prueba de esto son las series y películas en las que Mabe Cadena ha participado, donde ha mostrado su versatilidad como actriz para encarnar distintos papeles y no solo aquellos roles que los estereotipos del cine demandan.

Las películas y serie en las que ha aparecido Mabel Cadena, Namora en Black Panther 2, son:

Capadocia

Rosa Diamante

Ingobernable

Por la máscara

Monarca

Hernán

La diosa del asfalto

El baile de los 41

No fue mi culpa: México

Con información de El País.