Olive, la niña de Little Miss Sunshine es recordada por quienes vieron la película y hasta por los GIFs de redes sociales, pero qué pasó con Abigail Breslin, la actriz que le dio vida.

Si bien el personaje de Olive es bien recordado como icónico del cine, por el desempeño y la gran historia a su alrededor, debemos decirte que han pasado 16 años desde el estreno.

Olive de Little Miss Sunshine. (@LittleMissSunshineMovie)

Ahora Abigail Breslin, quien personificó a Olive en Little Miss Sunshine, es una adulta y está próxima a casarse con Ira Kunyansky, tras una relación de cinco años.

¿Qué fue de la adorable niña de Little Miss Sunshine, protagonizada por Abigail Breslin?

Abigail Breslin sigue siendo actriz, actualmente vive en el sur de California y aunque sí es activa en redes sociales, no comparte selfies de forma frecuente.

Abigail Breslin, actriz. (@abbienormal9)

Este año, Abigail Breslin, la protagonista de Little Miss Sunshine, cumple 26 años y en agosto de 2021 fue cuando promocionó su última película de Hollywood llamada Stillwater.

Aún con 16 años transcurridos desde que Abigail Breslin triunfó en Little Miss Sunshine, la actriz compartió sentirse aún encasillada como la pequeña Olive.

Olive de Little Miss Sunshine. (@LittleMissSunshineMovie)

Y aunque compartió que sí se quedó con características significativas de Olive de Little Miss Sunshine, quisiera que no solo fuera recordada por este personaje, “olvidan que ya no tengo 9 años”.

La última película de Abigail Breslin la protagonizó junto a Matt Damon, y es de suspenso, drama y crimen.

Luego de Little Miss Sunshine, Abigail Breslin también ha participado en:

Zombieland

Noche de fin de año

Rango

El juego de Ender

My Sisters Keeper

August: Osage County

Scream Queens

Maggie

Dirty Dancing

Abigail Breslin también trató de triunfar como cantante, sacando un álbum en 2011 llamado Janie Jones, pero tras ello, solo ha lanzado cuatro canciones más.

Abigail Breslin de Little Miss Sunshine denunció violación en 2017

Con el uso de sus redes sociales, Abigail Breslin, la protagonista de Little Miss Sunshine, denunció en 2017 bajo el movimiento #MeToo, haber sido violada por una expareja.

Después de ello, y con ayuda psicológica, la actriz contó que fue diagnosticada con estrés postraumático.

Abigail Breslin, actriz. (@abbienormal9)

Abigail Breslin, protagonista de Little Miss Sunshine se compromete a sus 25 años

Tras su éxito en Little Miss Sunshine, una serie de películas protagonizada, aunque no con tanto éxito, Abigail Breslin siguió con su vida y ahora está por casarse.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió su mano con un anillo de compromiso, mismo que su novio con quien lleva cinco años de relación, le dio el pasado 22 de febrero.

Aunque se desconoce a qué se dedica el prometido de Abigail Breslin, este la ha acompañado a varias alfombras rojas desde el inicio de su relación.

Abigail Breslin y su prometido Ira Kunyansky. (@richruski / Instagram)

El nombre del futuro esposo de la protagonista de Little Miss Sunshine es Ira Kunyasky, mismo con el que vive en Los Ángeles desde hace tiempo.

Abigail Breslin de Little Miss Sunshine se define como el/ella y usa el sobrenombre de Sophomore. Sumado a ello, tiene un podcast en Spotify y Apple Music llamado WitchCraft.

Abigail Breslin, actriz. (@abbienormal9)

