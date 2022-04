En 2019, Rawvana, quien decía ser vegana o crudivegana, fue descubierta comiendo pescado en una isla de Indonesia a la que viajó con su amiga Pautips. ¿Qué pasó con la youtuber desde entonces?

Luego de que el video en donde se le ve intentando esconder su plato se hiciera viral, la youtuber publicó una explicación en la que admitió sufrir problemas de salud desde que comenzó a comer plantas.

“Ya me quité de etiquetas, no pienso volver a etiquetar mi comida” Rawvana.

Rawvana, youtuber

Rawvana tardó un año en volver a publicar un video, pero mantuvo su canal con más de 2 millones 300 mil seguidores. En él, comparte contenido sobre estilo de vida saludable, recetas y maternidad.

Sí, porque Rawvana ahora es mamá y ha incorporado carne a su dieta.

Rawvana presume increíble salud tras incluir carne en su dieta

Aunque Rawvana continúa siendo una influencer de estilo de vida, sus seguidores aún la cuestionan por el episodio ocurrido en 2019.

Sin embargo, ella manifestó que cuando fue descubierta comiendo pescado, había ya comenzado a comer huevo debido a que fue diagnosticada con SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado) y su salud se deterioró.

Incluso, Rawvana llegó a usar peluca porque su cabello se le caía mucho, además de que se inflamaba constantemente y sus hormonas estaban desbalanceadas.

“Comencé a comer carne porque recordé mi propósito: siempre fue sentirme mejor y estar sana” Rawvana.

La youtuber también padecía de anemia tras cuatro años de comer sólo plantas, por lo que incluir carne en su dieta era indispensable.

La transición fue poco a poco pero rápidamente Rawvana comenzó a ver mejorías en su salud, así que ahora su proceso como crudivegana es sólo un bonito recuerdo en su camino por el bienestar.

“Sé que hay muchas personas como yo que fueron veganas por cuatro o cinco años y después ya no les funcionó. Si sólo comes plantas y no se suplementas bien, tendrás problemas” Rawvana.

Rawvana, youtuber

¿Cuántos seguidores perdió Rawvana?

La youtuber Rawvana perdió 700 mil seguidores en Instagram luego de ser exhibida comiendo pescado.

De acuerdo con un seguimiento, la infuencer sumaba más de un millón 800 mil seguidores en la plataforma antes del escándalo. Ahora, la cifra se ubica alrededor del millón 100 mil.

Esto, porque Rawvana no fue honesta con sus seguidores acerca de su estado de salud y pese a ser una de las principales promotras del veganismo y ganar miles de dólares en patrocinios de productos de ese rubro.

“Fui honesta conmigo misma y no me dio miedo experimentar cosas nuevas”, dijo Rawvana en más reciente video.