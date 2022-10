Lilo, Lilo, Cocodrilo, arribará a las salas mexicanas este próximo 27 de octubre. La cinta combina Live-Action y CGI trayendo a un tierno cocodrilo que es capaz de cantar. Los compositores de El Gran Showman regresan a esta nueva aventura fantástica.

Las películas infantiles poco a poco han sido desplazadas de las salas de cine y actualmente no existen películas que atraigan familias a sentarse a las butacas de las salas mexicanas.

En este musical Javier Bardem interpreta a un simpático y encantador mago llamado Hector P. Valenti, quien fracasa en diversos castings en Nueva York, pero un día emprende la búsqueda por mostrar un animal exótico para su próximo acto.

Es así que Hector encuentro a Lilo, un cocodrilo bebé que tiene la particularidad de poder cantar profesionalmente y ahí comenzarán una aventura en la búsqueda del éxito.

¿De que va la aventura de Lilo, Lilo, Cocodrilo?

El filme como dijimos anteriormente comienza introduciendo al protagonista Hector P. Valenti y a su tierno cocodrilo llamado Lilo. Ambos comienzan a ensayar coreografías y a cantar.

Mientras tanto el mago empeña su casa y decide aprovecharse de Lilo para mostrar su talento al mundo, pero cuando Hector no se da cuenta que su cocodrilo tiene pánico escénico al cantar frente a los espectadores.

Lilo, Lilo, Cocodrilo (Tomada de video)

Finalmente el mago fracasa en su plan y tiene que huir avergonzado dejando a Lilo en su casa.

Es ahí donde una familia decide mudarse ak kugar y Mr. Primm (Scoot McNairy) emprende una nueva vida en Nueva York junto a su hijo Josh (Winslow Fegley) y su madrastra Mrs. Primm (Constance Wu).

Lilo, Lilo, Cocodrilo, Javier Bardem (Tomada de video)

La vida rutinaria de Josh da un giro radical cuando conoce a Lilo el cocodrilo que canta y tendrá que enfrentarse a diversos retos sobre su nueva mascota y mejor amigo.

Lilo, Lilo, Cocodrilo: Un musical que combina canciones en Español y inglés

Shawn Mendes quien canta las canciones de Lilo hace un gran trabajo detrás de cámaras y le da mucho sentimiento a las canciones junto a Javier Bardem.

Ambos talentos se juntan para dar sentimiento a la película y cuando se juntan no hay nada que los detenga. La película tiene música de todas las épocas desde Elton Jhon hasta Shawn Mendes.

No obstante, también hay canciones en Español que le dan un toque especial y que tienen cierto aroma a nostalgia como “En la cima del mundo (Top of The World)”.

En esta ocasión la música de Lilo, Lilo, Cocodrilo fue compuesta por:

Matthew Margeson

Justin Paul

Benj Pasek

¿Cómo está el doblaje de Lilo, Lilo, Cocodrilo?

No hay duda que en esta ocasión el doblaje no destaca tanto, sin embargo, los actores de doblaje hacen un gran trabajo y harán que te entremescas al escucharlos en la gran pantalla.

En esta ocasión destacan actores de doblaje como:

Beto Castillo (Javier Bardem)

Nando Fortanell (Shawn Mendes)

Sebastián García (Josh Primm)

Annie Rojas (Constance Wu)

Carlo Vázquez (Scoot McNairy)

Si te gustan las canciones en español no puedes dejar pasar la oportunidad de escuchar y ver Lilo, Lilo, Cocodrilo doblada totalmente a nuestro idioma.

¿Vale la pena ir al cine a ver Lilo, Lilo, Cocodrilo?

Personalmente no soy una persona que le encanten los musicales; sin embargo, en esta ocasión la película de Lilo, Lilo, Cocodrilo me atrapó por ser una película hecha con sentimiento.

El desarrollo de personajes y el mensaje principal están presentes desde principio a fin y la música resulta todo un viaje sonoro.

Si te gusto El gran showman, la siguiente cinta que debes ver es Lilo, Lilo, Cocodrilo que promete ser uno de los estrenos inesperados con un toque de los 90s combinado con efectos especiales de la actualidad aderezado con una buena banda sonora.

Sobre todo te recomiendo ir con tu familia o con algún amigo o amiga que le gusten los musicales, pues podrías atreverte a cantar en medio de la sala y es mejor hacer el ridículo acompañado que solo.