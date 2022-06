Disney dio a conocer que su más reciente estreno, ‘Lightyear’, llegó a salas de México con funciones especiales con doblaje al español y subtítulos descriptivos.

Estas funciones de ‘Lightyear’ están destinadas a personas sordas, hipoacúsicas y/o con discapacidad auditiva, y sus acompañantes. Estas funciones son ofrecidas por Cinépolis.

Hay que señalar que dichas funciones de ‘Lightyear’ están limitadas a una sala y horario, así como cines escogidos en todo el país, siendo sólo 12 complejos los que cuentan con esta opción.

Película Buzz Lightyear 2022, Disney Pixar (Tomada de video / Disney Studios LA)

Aquí tienes las funciones de ‘Lightyear’ que cuentan con doblaje al español y subtítulos descriptivos en México:

Funciones Lightyear subtítulos descriptivos (Cinépolis/Disney)

Esta opción de ‘Lightyear’ puede identificarse en el sitio web y taquillas de Cinépolis con el nombre de “FINA Lightyear”, o con una banda en el póster que dice “Función incluyente”.

Las proyecciones de ‘Lightyear’ con subtítulos descriptivos, incluyen la transcripción de diálogos en español, con información adicional como la identificación de personajes, descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

Se espera un buen desempeño de ‘Lightyear’ en taquilla

Con el regreso de Pixar al cine con ‘Lightyear’, analistas esperan que la película tenga una buena taquilla, siendo otro éxito del estudio; aunque un poco más discreto que otros como la propia ‘Toy Story’.

Esto debido a que ‘Lightyear’ enfrenta una dura competencia el fin de semana, con ‘Jurassic World: Dominion’ y el monstruo que ha resultado ser ‘Top Gun: Maverick’.

Se estima que entre estas tres película se definirá el Top 3 de taquilla de esta semana; dado el impulso que traen los filmes de Universal y Paramount, hay ciertas dudas que ‘Lightyear’ alcance el primer lugar.

Aún así, no dudan que ‘Lightyear’ pueda recuperar su inversión durante su recorrido en cine; tomando en cuenta que la película costo 200 millones de dólares, una de las más caras del estudio.

Obviamente, el que ‘Lightyear’ haya sido cancelada en 14 países; además de que se dude de su estreno en China (segundo mercado mundial), puede afectar su desempeño.

No obstante, el éxito de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ muestra que ‘Lightyear’ puede lograr buenos números sin estos territorios.