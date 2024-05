Como todo en los momentos finales de The Beatles, Let It Be fue víctima de una especie de maldición y varios mitos a su alrededor.

Filmada originalmente por Michael Lindsay-Hogg con el permiso de la banda, al momento de su estreno, Let It Be fue despreciada por todos los miembros de la misma.

Esto la mandó al ostracismo del cual parecía nunca iba a salir, hasta la llegada de Peter Jackson, experto en enfrentar causas perdidas; quien decidió rescatarla para presentarla a una nueva generación.

El resultado es uno de los filmes restaurados mejor hechos, que nos muestra los puntos más altos y bajos del grupo más laureado de la historia.

Let It Be (Disney)

¿Cómo es Let It Be?

Let It Be es lanzada en Disney+ y es básicamente la misma película que algunos pudieron ver en los 70′s de manera oficial, y a lo largo de las décadas de manera extraoficial.

Se trata de una especie de docureality de poco más de una hora, que muestra los momentos más importantes de la producción de Let It Be, el último álbum de The Beatles.

El punto de la película y su director, era mostrar de manera fiel y cruda cómo era el proceso creativo de The Beatles cuando ya era las leyendas del rock que muchos ubican actualmente.

Lo que se encontró no fue el momento ídilico de hermandad de una banda, sino a 4 personas que técnicamente se odiaban; pero que se veían obligadas a trabajar juntas.

Let It Be (Disney)

Let It Be muestra un ambiente pesado y tóxico, el cual se arrastró durante toda la producción del álbum, con 4 hombres que veían más por sus propios intereses que por el bien común.

La gran virtud de Let It Be es que desmitifica toda la idea que se tiene de The Beatles, estos “cuasinerds buena onda” se muestran más arrogantes, agresivos y detestables que Metallica y Megadeth en el punto más alto de su rivalidad.

Y aún así, con todo el peso de este ambiente, The Beatles hace valer el por qué son considerados, incluso hasta el día de hoy, los “Mejores en el Mundo”.

Dentro de toda esta oscuridad, de repente alguno de ellos tiene un chispazo que prende al resto de sus compañeros, convirtiéndose en un rayo de luz deslumbrante que toma forma en alguna de sus ya míticas canciones.

Let It Be (Disney)

Siendo esta película también un testigo de una época musical que termino hace mucho, más rudimentaria; pero también más orgánica.

¿Cómo es la restauración de Peter Jackson de Let It Be?

Peter Jackson ya había demostrado su maestría para restaurar películas abandonadas al traer The Beatles: Get Back, que básicamente es un detrás de cámaras de Let It Be.

Así que los fans puede esperar la misma calidad de Peter Jackson con Let It Be, ya que trabajó más o menos con los mismos materiales que con Get Back.

El director realizó una corrección de color minuciosa para ajustar la imagen a las pantallas de alta definición actuales; pero sin perder el granulado característico del cine de los 70′s.

Además se retocaron todas las imágenes en cuestión de luz, detalles, efectos y demás, lo que da como resultado una película nitida en todos sus aspectos.

Let It Be (Disney)

Obviamente el aspecto sonoro no se quedó atrás, pues este es parte importante de todo lo que significa Let It Be.

De la misma manera que con Get Back, Peter Jackson hizo una remezcla del sonido de Let It Be, abandonando el monoaural y estereo del original.

En favor de una ambientación de varios canales que hace que tanto las voces, como la música, suene más envolvente.

Todo esto hace que la experiencia de visualizar y escuchar Let It Be sea toda una experiencia digna de The Beatles; sobretodo en el legendario concierto en la azotea.

Let It Be (Disney)

Si tienen una buena pantalla y equipo de sonido, recomendamos ver la película con estos aditamentos, pues los componentes de dispositivos móviles no le hacen justicia.

¿Vale la pena Let It Be?

Let It Be es una obra que vale tanto para el fan más fan de The Beatles, como para aquella persona que apenas si ha escuchado de la banda.

Además también es recomendable para todos aquellos que gustan de la música en general, pues es un documento importante de una parte de la historia de la música mundial.

Lo mejor de todo es que al tener Get Back también en Disney+, se puede hacer una visualización general con Let It Be, para tener toda la historia completa.

Una buena manera de rendirle tributo a la banda más influyente de la música.