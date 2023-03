Antes de morir a finales de 2022, Jason David Frank alcanzó a grabar el proyecto de ‘La leyenda del dragón blanco’, una película original, la cual ya tiene fecha de estreno.

De acuerdo con Deadline, ‘La leyenda del dragón blanco’ protagonizada por Jason David Frank se estrenará el próximo 4 de septiembre de 2023 .

La película será lanzada en Estados Unidos, así como en otros 25 territorios; la fecha fue elegida, pues marca el que hubiera sido el cumpleaños número 50 del actor.

Esto es todo un logro, pues la película es de muy bajo presupuesto, siendo financiada mediante donaciones en Kickstarter, además de ser producida por el propio Jason David Frank.

Sumado a lo anterior, se pensó que ‘La leyenda del dragón blanco’ jamás se estrenaría debido a la inesperada muerte del actor, aunque al final se decidió terminar el filme.

La Leyenda del Dragon Blanco (Bat in the Sun)

¿De qué trata ‘La leyenda del dragón blanco’ de Jason David Frank?

‘La leyenda del dragón blanco’ protagonizada por Jason David Frank toma mucha inspiración de los Power Rangers, aunque no tiene nada que ver con estos.

En la ‘La leyenda del dragón blanco’, Jason David Frank encarna a Erik Reed, un justiciero conocido como White Dragon, el cual tuvo que huir de su ciudad.

Tras 3 años como fugitivo, ha regresado a su ciudad natal para limpiar su nombre y hacerle frente al malvado Dragon Prime, quien busca hacerle daño a su familia.

‘La leyenda del dragón blanco’ fue producida por Bat in the Sun Productions y Bascule Productions Ltd., siendo distribuida por Falling Forward Films.

Jason David Frank en La Leyenda del Dragon Blanco (Bat in the Sun)

¿‘La leyenda del dragón blanco’ llegará a México?

De momento no se sabe si ‘La leyenda del dragón blanco’ con Jason David Frank llegará a México, aunque existe la posibilidad pues el filme será comercializado fuera de Estados Unidos.

Además es bien sabido que los Power Rangers y Jason David Frank tiene una buena cantidad de seguidores en México.

De estrenarse ‘La leyenda del dragón blanco’ en nuestro país, llegaría con copias limitadas y sólo en cines escogidos, como otras películas de bajo presupuesto.

Es muy posible que sólo estuviera una o dos semanas en cartelera antes de que fuera retirada en favor de un estreno más grande.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.

Con información de Deadline.