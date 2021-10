Con el estreno de ‘Dune’, del director Denis Villeneuve, es casi imposible no mirar en retrospectiva a la versión que filmó David Lynch. La Dune de 1984.

La historia de la disputa intergaláctica por el poder de Dune -entre la casa de los Atreidis y los Harkonnen-, ha intentado ser adaptada en más de una ocasión en la pantalla grande.

Sin embargo, los resultados en taquilla de la Dune de 1984 no fue la esperada y no sabemos cómo le irá a la versión de Denis Villeneuve.

Esto en gran medida por diferencias creativas, falta de presupuesto y, sobre todo, porque la novela de Frank Herbert es una obra literaria con demasiadas subtramas enmarcada en un universo complejo lleno de referencias y simbolismos.

De cualquier manera, aquí te mostramos algunas diferencias y similitudes que hay entre la película ‘Dune’ de 1984, dirigida por David Lynch, y la nueva entrega del director canadiense Denis Villeneuve

Vale la pena recordar que Denis Villeneuve, desde Blade Runner 2049, se consolidó como un referente del cine de ciencia ficción .

Cabe aclarar que, en esta revisión comparativa, sobre las diferencias y similitudes de las dos versiones de ‘Dune’ dejamos de lado las series del 2000.

Lo interesante es descubrir cómo dos cineastas utilizaron el mismo formato (largometraje) para realizar “Dune”, que durante décadas fue considerado un proyecto imposible de adaptar al cine.

¿Qué diferencias y similitudes hay entre la Dune de 1984 vs la versión de Denis Villeneuve?

Historia

Las dos películas de Dune tienen una duración similar de un poco más de dos horas. No obstante, el cambio está en el tratamiento de su historia.

Denis Villeneuve tiene planificado realizar una trilogía de ‘Dune’. Por eso se toma el tiempo, en cada escena, para mostrar la complejidad de su historia y personajes.

Dune (Warner Bros)

En la Dune de 1984, David Lynch tuvo que editar y condensar, en un solo film, su historia por exigencia de los productores.

A pesar de tener casi ocho horas de metraje, la película ‘Dune’ de 1984 se desarrolla de manera precipitada.

Dune de David Lynch (Universal)

Efectos visuales. La Dune de 1984 vs la versión de Denis Villeneuve

Uno de los rasgos más evidentes que diferencia la película ‘Dune’ de Denis Villeneuve con el film de David Lynch son los efectos visuales.

En el ‘Dune’ de Villeneuve, la película mantiene el estilo minimalista que le ha dado la fama internacional al director canadiense. Esto no significa que su realizador no tenga y no muestre una visión majestuosa del mundo intergaláctico.

'Dune´/ Denis Villeneuve (2021)

Al contrario, su puesta en cámara es más ambiciosa al contar con toda la tecnología a su alcance para mostrar lo imponente del desierto. Paisajes descomunales, naves espaciales gigantes y aviones que emulan insectos son tan solo algunos de los elementos que resaltan en la película ‘Dune’ de Denis Villeneuve.

En el caso de la adaptación de Lynch, la ‘Dune’ de 1984 por momentos es demasiado ornamental en los escenarios que presenta. En ocasiones, la película no le da la sensación al espectador de encontrarse en medio del espacio sideral.

'Dune' / David Lynch (1984)

Aún así, habría que destacar que el ‘Dune’ de David Lynch tiene grandes aciertos visuales que resuelve de forma efectiva, aun con las limitaciones tecnológicas y efectos de su época.

En resumidas cuentas, la fotografía de Villeneuve tiene más tomas panorámicas y contemplativas de lo que la película de David Lynch muestra. Esto en gran medida por la diferencia de presupuestos y la visión que tuvo cada director al momento de adaptar ‘Dune’ a la pantalla grande.

Personajes. La Dune de 1984 vs la versión de Denis Villeneuve

Los personajes de las dos películas de ‘Dune’ son otro punto que muestra las diferencias de ambas películas.

Pongamos el primer ejemplo: Paul Atreides.

La construcción de su arco argumental en la película ‘Dune’ de Denis Villeneuve revela a un adolescente ligado a los sueños y premoniciones. El personaje interpretado por Timothée Chalamet no se ve como un guerrero heredero imponente .

Dune (Warner Bros.)

En la versión de Dune de 1984 de David Lynch, el hijo del Duque Leto tuvo la interpretación del actor Kyle MacLachlan. Su representación de Paul Atreides deja ver un hombre que ha dejado la adolescencia y que se prepara para asumir su destino.

'Dune' / David Lynch (1984)

La diferencia de personajes entre ambas versiones de ‘Dune’ también se pueden observar en el Barón Vladimir Harkonnen.

La película de Denis Villeneuve pone a escena a un barón demasiado oscuro e imponente en la interpretación de Stellan Skarsgard, quien utiliza todo su talento para mostrar un verdadero antagonista.

'Dune' / Denis Villeneuve (2021)

Para la película de Dune de 1984 aparece Kenneth McMillan como el Barón Vladimir Harkonnen. Su papel deja mucho que desear, ya que muestra a un villano caricaturizado con maquillaje grotesco.

'Dune' / David Lynch (1984)

Como dato curioso, el actor mexicano Ernesto Laguardia tuvo una breve aparición en la película ‘Dune’ de 1984. En la escena que participa este actor, se muestra como un joven que despierta el deseo feroz del malvado barón. Barón.

De igual manera, los personajes secundarios en las películas de ‘Dune’ tuvieron un casting distinto. Denis Villeneuve pone en su película como el personaje de Liet Keynes a la actriz Sharon Duncan-Brewster. En el caso de la versión de David Lynch este rol corrió a cargo del mítico actor Max von Sydow.

'Dune' / Denis Villeneuve (2021)

Diálogos. La Dune de 1984 vs la versión de Denis Villeneuve

Los diálogos de ambas versiones de ‘Dune’ son similares en algunas partes. En gran medida, esto debe a la incorporación literal que hizo tan David Lynch como Denis Villeneuve de los diálogos que aparecen en la novela.

Por ejemplo, tanto en la versión de ‘Dune’ hecha por Denis Villeneuve como en la Dune de 1984, cuando el personaje Gurney Halleck interactúa por primera vez con Paul Atreides se escucha que el veterano soldado alienta al joven heredero a combatir.

Propuesta que Paul Atreides rechaza debido a que dice que “no está de humor”. En las dos películas, Gurney le exige al joven que se ponga de humor para combatir, ya que el conoce a los Harkonnen y sabe lo despiadados que pueden ser.

Otra escena similar en ‘Dune’ es cuando el clan de las brujas Bene Gesserit, comandado por Gaius Helen, visita de manera inesperada al joven Paul Atreides para hacer la prueba de la caja, la cual demostrará si este heredo al trono Atreides es Kwisatz Haderach, el elegido que trae un mensaje mesiánico.

En la película de Dune de 1984 se puede ver algo muy similar cuando la bruja cuestiona la lealtad de Paul Atreides para ver si es el individuo que buscaron desde varias generaciones.

De este tipo de pequeñas referencias y guiños directos a la novela se encuentran tanto en la película ‘Dune’ de Denis Villeneuve como la Dune de 1984 dirigida por David Lynch.