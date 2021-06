Kevin Feige insinúa que personajes del UCM podrían tener precuelas

A tan solo unas pocas semanas de que ‘Black Widow’ se estrene, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige ha asegurado que más personajes de Marvel podrían tener una precuela.

De acuerdo a una conferencia de prense de Kevin Feige y que recoge SlashFilm, el presidente de Marvel Studios aseguró que explorar el pasado en sus personajes en precuelas es algo que ya está escrito en el UCM.

“Ciertamente, esta película y esta historia es un caso particular para Natasha. Pero la noción de explorar el pasado, el presente y el futuro en el MCU está ciertamente en las cartas de todos nuestros personajes. Esta historia particular, de este reparto en particular, es muy personal, muy específica para Natasha”

Kevin Feige